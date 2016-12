Ausstellung "Magazin machen. Das Zeitmagazin" ab März 2017 im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG)

Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG) zeigt ab März 2017 die Ausstellung „Magazin machen. Das Zeitmagazin“: Was sind die Besonderheiten eines Magazins, wie entstehen die Themen und warum spielen Fotos eine ganz andere Rolle als bei einem Zeitungsformat? Um Fragen wie diese geht es in der Ausstellung, die vom 17. März bis 2. Juli 2017 zu sehen ist. Wie entsteht ein Heft, aus welchen Teilen setzt es sich zusammen, was variiert, was ist stets anders? Es geht um das Konzept und die spezifischen Eigenheiten eines Magazins, aufgezeigt am Beispiel des ZEITmagazins.



Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt vor allem auf dem Umgang mit Bildern und Illustrationen. Die Besonderheiten des Magazins, von den Rubriken bis zu herausragenden Fotostrecken, werden wie in einem Querschnitt ausgebreitet und können miteinander verglichen werden. Zu sehen sind über 200 Exponate, teils in großformatigen Ausdrucken.



Eine Ausstellung des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG) in Zusammenarbeit mit dem ZEIT Verlag.

