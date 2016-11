Neue Tools zur Gestaltung von Unterhaltungen in eurem Kommentarbereich

Eure Beziehung zu eurer Community macht YouTube einzigartig. Egal ob eure Fans Nerdfighters oder Mirfandas sind – zwischen euch, euren Inhalten und euren Fans hat sich mit der Zeit eine enge Beziehung entwickelt. Wir wissen, dass Kommentare bei der Pflege dieser Beziehung eine wichtige Rolle spielen. Deshalb möchten wir die Konversationen zwischen euch und eurer Community so einfach und persönlich wie möglich machen. Auf Grundlage eures Feedbacks haben wir einige neue Kommentarfunktionen entwickelt. Freut euch auf folgende neue Features:





Angepinnte Kommentare: Weist einem Kommentar einen ganz besonderen Platz zu – er steht immer an oberster Position in eurem Feed. So könnt ihr besonderes Engagement eurer Fans hervorheben oder Informationen mit eurem Publikum teilen.







YouTuber-Herzen: Zeigt, welche Kommentare euch besonders gefallen, indem ihr sie mit einem Herz kennzeichnet. Eine neue und ganz einfache Art, wie ihr positives Feedback auf Kommentare aus eurer Community geben könnt.







Nutzernamen: Hinterlasst ihr selbst einen Kommentar auf eurem Kanal, erscheint euer Name farblich hervorgehoben unter dem Text. So sehen eure Fans sofort, dass der Kommentar von euch stammt. Wenn ihr verifizierte Nutzer seid, erscheint zudem das Verifizierungshäkchen neben eurem Namen.





Wir möchten euch außerdem weiterhin dabei unterstützen, bei Unterhaltungen auf euren Kanälen für einen angemessenen Tonfall zu sorgen. Hier eine kleine Auffrischung zu bereits bestehenden Tools sowie eine neue Beta-Funktion, die wir in den kommenden Monaten einführen.





Moderatoren bestimmen: Vor einigen Monaten haben wir eine neue Kommentarfunktion eingeführt, mit der ihr die Moderation delegieren könnt. So können Personen eures Vertrauens öffentliche Kommentare zu euren Videos entfernen.







Schwarze Liste für bestimmte Wörter und Wortgruppen: Ihr könnt festlegen, dass Kommentare, die bestimmte Wörter oder Wortgruppen enthalten, vor der Veröffentlichung von euch überprüft und genehmigt werden müssen.







Potenziell unangemessene Kommentare prüfen: Wir führen eine neue Beta-Funktion ein, mit der ihr Kommentare prüfen könnt, die potenziell unangemessen sind. Wenn ihr diese Option aktiviert, werden Kommentare, die von unserem Algorithmus identifiziert wurden, zurückgehalten. Die Entscheidung, ob ihr sie genehmigen, verbergen oder möglicherweise melden wollt, liegt bei euch. Natürlich sind die Algorithmen nicht immer zu 100 Prozent treffsicher: Es kann sein, dass die Beta-Funktion Kommentare einbehält, die ihr problemlos genehmigen würdet oder Kommentare übersieht, die ihr einbehalten und entfernen wollt. Durch eure Überprüfung von Kommentaren lernt das System dazu. Es berücksichtigt euer Feedback und wird mit der Zeit besser darin, die Art von Kommentaren zu identifizieren, die ihr überprüfen wollt. Wenn ihr diese Beta-Funktion ausprobieren möchtet, meldet euren Kanal über dieses Formular an.





Wir sind gespannt, wie diese neuen Funktionen bei euch ankommen werden und wie ihr sie nutzt, um konstruktivere Unterhaltungen im Kommentarbereich zu ermöglichen.



Gepostet von Courtney Lessard, Product Manager, hat sich zuletzt „I made a robot to help me argue on the internet“ angesehen.

