"Fix&Foxi" TV bester Kindersender 2016

Der internationale Kinder- und Familiensender "Fix&Foxi" TV ist der Gewinner der Eutelsat TV Awards 2016 in der Kategorie "Kinder"



Nach dem Gewinn des Hot BirdTM TV Awards im Jahr 2010 und fünf weiteren Nominierungen, gewinnt Your Family Entertainment zum zweiten Mal den renommierten Eutelsat TV-Award. "Fix&Foxi" TV setzte sich gegen die Kindersender Nickelodeon (Deutschland) und RTL Kockica (Kroatien) durch.



Der Gewinner des Eutelsat TV-Preises für den besten Kindersender wurde heute, am 25. November bei der Preisverleihung "The Night of Satellites" im beeindruckenden Ambiente des Palazzo del Ghiaccio in Mailand bekanntgegeben. "Fix&Foxi" TV, der erste Sender der Welt der nach einem bekannten Comic Charakter benannt ist, überzeugte durch Originalität und hohen Qualitätsanspruch auf nationaler und internationaler Ebene.



Die Eutelsat TV Awards haben dieses Jahr wieder viele der weltweit kreativsten, mutigsten und innovativsten über Satellit verbreiteten Themensender in acht Kategorien ausgezeichnet. Mit 120 Teilnehmern aus 40 Nationen verzeichnete der Wettbewerb einen neuen Teilnehmerrekord. Die Sieger wurden von einer unabhängigen, internationalen Jury mit Fachleuten aus den führenden TV-Märkten der Welt ermittelt, unter dem Vorsitz des preisgekrönten RAI Journalisten Duilio Giammaria.



Fix&Foxi, gerade mit einer eigenen Ausstellung im prestigevollen Wilhelm Busch - Deutschem Museum für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover geehrt, werden von drei Generationen als deutsches Comic-Kulturgut geliebt: Eltern und Großeltern, die Fix&Foxi seit ihrer Kindheit kennen und Kinder, die sie heute neu entdecken. Fix&Foxi und ihre ganze Familie (Oma Eusebia, Lupo, Lupinchen, Professor Knox und Familie Pepperkorn) als Testimonials sind der Garant für gute Unterhaltung, Spaß, Wertevermittlung, Familienzusammenhalt, Einfallsreichtum und kulturelle Vielfalt.



Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer bei der Your Family Entertainment AG freut sich über diese besondere Auszeichnung: "Wir möchten uns von ganzem Herzen bei den Juroren für ihr Vertrauen in Fix&Foxi bedanken. Dieser Preis ist ein weiterer Ansporn, unseren Sender "Fix&Foxi" TV weiter mit viel Liebe und Kreativität voranzutreiben, aber dabei das Wichtigste nie aus den Augen zu verlieren: die ewige Magie einer guten Geschichte! Wie Khalil Gibran so poetisch beschreibt ""Dinge, die man als Kind geliebt hat, bleiben im Besitz des Herzens bis ins hohe Alter. Das Schönste im Leben ist, dass unsere Seelen nicht aufhören, an jenen Orten zu verweilen, wo wir einmal glücklich waren."" Welche Verantwortung bedeutet dies für uns, und wie schön ist es, dank Fix&Foxi Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern!"



Über folgenden Link können Sie sehen, wie unsere Helden Fix und Foxi diesen Preis live zelebrieren

https://www.dropbox.com/sh/7x08xarts7x7qbi/AABs7eEQng7thOgoCv0MpMNVa?dl=0

Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region (Deutsch) wie auch in Afrika (Englisch und Französisch), dem Nahen Osten (Arabisch und Englisch) und Amerika (Spanisch und Englisch) verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist mittlerweile in 34 Mio. Haushalten der DACH-Region empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch



(WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV).



