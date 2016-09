"Fix&Foxi" TV auf Erfolgskurs

Der internationale Kinder- und Familiensender „Fix&Foxi“ TV wurde für die Shortlist der Eutelsat TV Awards 2016 in der Kategorie „Kinder“ nominiert.



Nach dem Gewinn des Hot BirdTM TV Awards in 2010, ist Your Family Entertainment zum sechsten Mal für diesen renommierten Preis nominiert. Die Gewinner werden am 25. November 2016 bei der Preisverleihung „The Night of Satellites“ im außergewöhnlichen Ambiente des Palazzo del Ghiaccio in Mailand bekanntgegeben. Die Jury erklärte, dass die diesjährigen Teilnehmer eine einzigartige Kreativität und Qualität aufweisen.



Nur 28 der weltweit innovativsten TV-Sender sind nominiert für die Shortlist der Eutelsat TV Awards, der einzigen internationalen Veranstaltung, die Innovation und Exzellenz im Satellitenrundfunk auszeichnet. Unterstützt durch die Internationalisierung des Senders, zeigt diese Nominierung die Einzigartigkeit und hohe Qualität von „Fix&Foxi“ TV auf globaler Ebene.



Die entzückenden und berühmten Fuchszwillinge Fix&Foxi und ihre ganze Familie führen durch Klassiker, über Erstausstrahlungen bis zu brandneuen Programmen, die auf die Bedürfnisse von Kindern und Familien perfekt zugeschnitten sind. Fix&Foxi und weitere bekannte Kauka-Charaktere spielen die Hauptrolle in ihren eigenen Programmblöcken: Oma Eusebia (Vorschule), Lupo (Boys), Lupinchen (Girls), Familie Pepperkorn (Familienspaß) und Professor Knox (Die Wissensstunde – in der u.a. exklusive Programme aus dem Bereich Wissensbildung/Schulfernsehen gezeigt werden).



Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer bei der Your Family Entertainment AG freut sich über diese Nominierung: "Welch wunderbare Nachricht, dieses Jahr wieder als bester Kindersender nominiert zu sein! Wir möchten uns bei der Jury herzlich für ihr Vertrauen bedanken. Dies sehen wir als Bestätigung unserer Sender-Philosophie und unserer Verantwortung für alle Kinder dieser Welt: Durch pädagogisch wertvolle Programme aber dabei immer mit viel Humor Spaß und Freude bereiten und eine emotionale Nähe durch unsere beliebten on-air Testimonials der Fix&Foxi Familie schaffen. Die neue Ära von Fix&Foxi hat begonnen, ab dem 12. November startet schon die Fix&Foxi Ausstellung im Wilhelm Busch – Deutschem Museum für Karikatur & Zeichenkunst in Hannover. Fix&Foxi – let´s go for the Eutelsat TV Awards am 25. November in Mailand!“ Die Finalisten der Eutelsat TV Awards sind zu finden unter http://www.eutelsattvawards.com/nominees-2016/









Über die Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region (Deutsch) wie auch in Afrika (Englisch und Französisch), dem Nahen Osten (Arabisch und Englisch) und Amerika (Spanisch und Englisch) verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist mittlerweile in 34 Mio. Haushalten der DACH-Region empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV).

