YAMAHA Deutschland komplettiert seine Modellpalette

YAMAHA ist weltweit einer der führenden Hersteller von Schneemobilen. Gerade in Nordamerika und den Skandinavischen Ländern, aber auch in Russland und den Alpenländern sind YAMAHA Schneemobile als extrem zuverlässig und top ausgestattet bekannt.



Nachdem der deutsche Markt in den letzten Jahren über den österreichischen YAMAHA-Importeur mit Schneemobilen versorgt wurde, wird das ab dem bevorstehenden Winter 2016/2017 die YAMAHA Motor Deutschland GmbH, als einer der größten YAMAHA–Importeure Europas, selbst übernehmen.



Mit einem Netz spezialisierter Händler wird ab sofort eine breite Modell-Palette angeboten. Aufgrund der Topografie in Deutschland werden sich diese Händler vornehmlich im Alpenraum und in den höheren Mittelgebirgen befinden. Momentan stützt sich YAMAHA Motor Deutschland auf zwei Händler, für die nächste Zeit sind aber weitere Händler geplant.



Wie von YAMAHA als Vollsortimenter gewohnt, beginnt die Palette mit einem Kinderfahrzeug, dem SRX120. Dieses mit einem modernen 123ccm 4-Taktmotor ausgestattete Fahrzeug bietet schon den Kleinsten viel Spaß im Schnee und vor allem auch die Möglichkeit, schon im Kindesalter die Fahrdynamik eines solchen Mobils spielerisch zu erlernen.



Das Hauptmarksegment liegt allerdings im professionellen Bereich. Bergwachten, Rettungsdienste, Skiliftbetreiber, Hüttenwirte, aber auch Sicherheitskräfte können hier aus Modellen wie dem extrem zuverlässigen VK540V mit Zweitaktmotor, dem robusten VK Professional II mit kräftigem 1049ccm Dreizylinder Viertaktmotor, dem vielseitigen und wendigen Venture Multi Purpose mit sportlich leichtem 499ccm Zweizylindermotor oder dem komfortablen RSVenture TF mit elektronischer Servolenkung und überlegener Leistungsentfaltung wählen. All diese Fahrzeuge bieten neben der YAMAHA-typischen Zuverlässigkeit weitere auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmte Merkmale wie zum Beispiel spezielle Transportmöglichkeiten.



Das obere Ende der YAMAHA Modellpalette stellen die verschiedenen Sidewinder-Modelle dar. Dieser Supersportler unter den Schneemobilen bietet mit seinem 998ccm Dreizylinder mit Turbolader und über 132 kW (180PS) Leistung satt in allen Lebens- und Höhenlagen. Mit unterschiedlichen Fahrwerken, Raupenlängen und Stollenhöhen bietet YAMAHA für jeden Einsatzzweck das richtige Modell, ob vereiste Pisten oder Tiefschneehänge.



Weitere Informationen zu den verschiedenen Modellen und natürlich auch die Händleradressen sind ab sofort auf der YAMAHA-Homepage www.yamaha-motor.de unter dem Segment „Offroad/Schneemobile“ zu finden.

