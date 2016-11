Mehr als 6.000 Besucher auf der WBWE Amsterdam

230 Aussteller aus 22 Ländern, Produkte von rund 300 Herstellern, mehr als 6.000 Besucher aus der ganzen Welt: Die WBWE 2016 endete am 22. November mit neuen Rekorden und setzte damit eindrucksvoll den Wachstumspfad fort, der vor sieben Jahren mit der ersten Messe-Auflage in Amsterdam begann. WBWE-Direktorin Otilia Romero de Condés zeigte sich mehr als zufrieden mit den Ergebnissen: „Über zwei Tage hinweg haben wir das größte Bulk Wine-Angebot weltweit an einem Punkt zusammengebracht. Die WBWE 2016 hat erneut ihre strategische Bedeutung für die Branche gezeigt und etwa 85 Prozent des weltweiten Angebotes in Amsterdam vereint.“



Die Aussteller aus Argentinien, Armenien, Australien, Österreich, Belgien, Chile, China, Frankreich, Deutschland, Georgien, Ungarn. Italien, den Niederlangen, Neuseeland, Malaysia, Moldawien, Portugal, der Slowakei, Spanien, Südafrika, Großbritannien und den USA waren mehr als zufrieden mit dem geschäftlichen Erfolg im RAI Exhibition Centre. „Ich bin überrascht von der Anmutung der Messe, den vielen Besuchern und den erreichten Ergebnissen“, sagte Oscar Biondolillo, Aguma Casa Vinicola (Argentinien). Und Andrea Braconi von Braconi Wines (Italien) fügte hinzu: „Wir machen hauptsächlich biologische und fruchtige Weine hauptsächlich für die Märkte in Nordeuropa und Russland. Für uns war die Messe so erfolgreich, dass wir auf alle Fälle wieder ausstellen werden nächstes Jahr.“



Die Zahlen zeigten nicht nur einen deutlichen Anstieg von Ausstellern aus Osteuropa, sondern auch von Einkäufern und anderen Fachbesuchern. „Wine of Moldova“, diesmal mit einem Gemeinschaftsstand mit zehn Herstellern vertreten, wurde für seine kontinuierlichen Arbeit für die Produktion und Vermarktung von hochwertigem Bulk Wein weltweit mit dem Preis „Voice of Wine“ geehrt.Marina Ardelean, Direktorin des Romania Wine Festival und Herausgeberin des ersten „Wine Guide of Romania“, gab im Rahmen des Konferenzprogrammes einen Überblick über die Marktsituation in ihrem Heimatland, und die moldawischen Erzeuger beeindruckten bei einer gut besuchten Master Class mit der Qualität ihrer Weine. Zum allerersten Male waren Armenien und die Slowakei in Amsterdam auf Ausstellerseite vertreten.



Ebenso wie die Messe selbst, verzeichnete die World Bulk Wine Competition eine deutliche Zunahme der Beteiligung: 143 Proben bedeuteten einen Zuwachs von 27 Prozent gegenüber 2015. Zweimal Großes Gold wurde vergeben an die Cooperativa Jesús del Perdon – Bodegas Yuntero (Spanien) für einen Sauvignon Blanc 2016 und die Vinicola San Nazaro (Italien) für einen Rossissimo Wine 40 IC aus dem Jahrgang 2016. Die 22 Jurymitglieder aus 15 Ländern zeigten sich sehr angetan von den großen Qualitätsfortschritten der eingereichten Weine.



Die WBWE 2016 war gleichzeitig die Geburtsstätte des neuen World Bulk Wine Clubs. Dem kontinuierlichen Austausch von Marktinformationen und letzten Trends gewidmet, soll die neue Plattform künftig Produzenten und Einkäufer das ganze Jahr über unter einem Dach vereinen und den Dialog durch Meetings und Events in verschiedenen Regionen der Welt befördern. – Weitere Informationen: www.worldbulkwine.com

