Zweites Crowdfunding-Projekt der WvM Immobilien + Projektentwicklung schießt durch die Decke

Kölner Bauträger finanziert mit EXPORO AG das Projekt in der Raderberger Straße in Köln zum Teil durch Schwarmfinanzierung

Finanzierungsziel nach vier Stunden erreicht

Drittes Projekt bereits in Planung





Rentnerin Erna, Einzelhandelskaufmann Ralf und der Student Max haben eine Gemeinsamkeit. Sie legen ihr Geld auf die gleiche Art an – sie investieren in ein Projekt. Das Finanzierungsmodell Crowdfunding boomt derzeit. Im letzten Jahr wurden laut dem Statistikportal Statista.de 1213 Projekte in Deutschland auf diese Art finanziert. Knapp 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Kölner Bauträger WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH finanziert bereits sein zweites Bauprojekt zum Teil durch Crowdfunding. Ab Freitag, den 18. November 2016 konnten Privatpersonen in das Neubauprojekt Raderberger Straße 174 in Köln Raderberg investieren. Nach vier Stunden war das Finanzierungsziel von 800.000 Euro bereits erreicht. „Wir sind überwältigt von dem Ergebnis“, sagt Martin Koll, Geschäftsführer der WvM. „Ich freue mich schon auf unser drittes Crowdfunding-Projekt Anfang nächsten Jahres.“



Geringes Risiko für Investoren



Beide Parteien profitieren von dem Modell: Der Bauträger muss weniger Eigenkapital in das Projekt stecken, die Privatinvestoren bekommen ihren angelegten Betrag nach 15 Monaten inkl. fünf Prozent Zinsen zurück. Die Investitionssumme für Zeichner liegt zwischen 500 und 10.000 Euro. Diese Spanne und die Wohnraumnachfrage in Köln hält das Risiko für die Investoren gering. Bereits 75 Prozent der insgesamt 46 Eigentumswohnungen verkaufte die WvM bereits. Die Bauarbeiten am Rohbau haben begonnen und die Fertigstellung ist für Mitte des Jahres 2018 geplant.



Um die Verträge zwischen der WvM und den Investoren und die Verbuchungen kümmert sich die EXPORO AG. Bereits zum zweiten Mal arbeitet die WvM mit dem deutschen Marktführer bei Crowdinvesting für Immobilienfinanzierungen zusammen.



Weitere Infos unter: https://exporo.de/projekt/raderberger-strasse

WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH

Die WvM Immobilien + Projektentwicklung wurde 1992 von Wolfgang von Moers gegründet und ist mit einem Verkaufsvolumen im Jahr 2015 von 160 Millionen Euro in der WvM Gruppe Kölns größter inhabergeführter Bauträger für Wohnimmobilien. Derzeit beschäftigen wir 92 Mitarbeiter, neben Bauingenieuren und Architekten sind Immobilienkaufleute, Marketing- und Vertriebsspezialisten vertreten. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Einkauf über die Entwicklung/Realisierung bis zum Verkauf und Verwaltung der Immobilien. Sie erkennen unsere Objekte an den roten Hausnummern.

