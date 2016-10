Kölner Bauträger ermöglicht neues Flüchtlingsprojekt

- RheinFlanke gGmbH eröffnet Räumlichkeiten für Flüchtlingskinder in der Follerstraße



- WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH spendet 10.000 Euro für neue Begegnungsstätte



Popmusik dröhnt aus einer schwarzen Box. Sechs Mädchen in roten T-Shirts wirbeln um ihre eigene Achse, gehen gleichzeitig in die Knie, springen wieder nach oben und schwenken ihre Arme in der Luft. Am 21. Oktober 2016 eröffnen Sebastian Koerber, Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH RheinFlanke, und sein Team eine neue Begegnungsstätte für Flüchtlingskinder in der Follerstraße. Highlight der Veranstaltung ist die Aufführung der jungen Mädchen aus Eritrea, Syrien und Irak, die seit kurzem in den neuen Räumlichkeiten trainieren.



Die RheinFlanke bietet Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft verschiedene Kurse an, damit sie sich in Köln einleben und Anschluss finden. Damit das Team der RheinFlanke den Raum in der Follerstraße anmieten kann, spendet der Kölner Bauträger WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH 10.000 Euro für das Projekt. Deutschunterricht, Tanzstunden und Beratungsgespräche: Die unterschiedlichen Programme in der Begegnungsstätte fördern die jungen Menschen und ermöglichen ihnen die Integration in die Gesellschaft. „Wir haben uns die RheinFlanke bewusst als Partner ausgesucht", erklärt Steffen Hermann, Marketingleiter der WvM. „Das Team gliedert die jungen Menschen mit viel Engagement und Herzblut in ihrer neuen Umgebung ein."

