Neuer Gesellschafter bei der Wuppertal Marketing GmbH

Mit großer Freude teilen wir Ihnen mit, dass die Wuppertal Marketing GmbH einen neuen Gesellschafter in ihren Reihen begrüßen darf. Mit der icg - Information Consulting Group GmbH - haben wir seit Jahresbeginn 27 Gesellschafter, die sich aktiv für die Stadt engagieren und unsere Arbeit unterstützen.



Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit der icg und die gemeinsame Umsetzung guter Ideen für unsere Stadt. Das Wuppertaler Unternehmen vereint Consulting, Marketing & Kommunikation sowie Sportmanagement unter einem Dach.



Die Wuppertal Marketing GmbH wurde am 2. Juni 2005 ins Leben gerufen, um Image und Bekanntheitsgrad der Stadt zu steigern. Außerhalb der Stadtgrenzen stellen wir zum einen die Vorzüge Wuppertals als Reiseziel und als Ort für Wirtschaft, Wohnen, Wissenschaft, Bildung, Kultur und Kreativität dar. Zum anderen stärken wir die Identifikation der Einwohner mit ihrer Stadt. Wir lenken den Blick auf Potenziale, stellen neue Verbindungen her und nutzen bestehende Netzwerke und bewährtes Engagement.



Begegnen Sie unserem neuen Gesellschafter auf www.icg.consulting

