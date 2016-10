Neu: 3D-Konfigurator für Gartenhäuser, Blockhäuser & Veranden

In wenigen Schritten können Sie Ihr maßgeschneidertes ‪Gartenhaus, ‪‎Blockhaus, Ihre Garage oder ‪‎Verandaentwerfen und aus jedem Blickwinkel betrachten. Endlich ein Gartenhaus-‪Konfigurator, der seinem Namen gerecht wird – und das in 3D!



Seit über 35 Jahren entwirft und produziert Lugarde Gartenhäuser und Überdachungen. Sowohl Standardprodukte als auch Maßarbeit in Vollendung. Diese Erfahrungen hat Lugarde genutzt, um einen einzigartigen 3D-Konfigurator zu entwickeln.



In wenigen Schritten zum individuellen Gartenhaus



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und entwerfen Sie jetzt Ihr individuelles Gartenhaus mit dem neuen 3D-Konfigurator www.lugarde.de/konfigurator von Lugarde - kostenlos und unverbindlich. Mit diesem Konfigurator können Sie schon vor der Bestellung sehen, was Sie bald im Garten stehen haben.



Entwicklung des Konfigurators



Mehr als ein Jahr intensiver Entwicklung ermöglichen es frei gestaltbare Maße, Formen, Farben und Extras nach Belieben zusammenzustellen. Es wurde viel Wert auf leichte Bedienung und realitätsgetreue Darstellung gelegt. Der Konfigurator kann ohne zusätzliche Installation einfach über jeden herkömmlichen Webbrowser bedient werden.



Präzise Anpassungsmöglichkeiten



Durch zentimetergenaue Anpassungen der Maße, verschiedene Dachformen und anpassbare Wandhöhe kann der Konfigurator die jeweiligen Restriktionen und Vorlieben berücksichtigen. Vordächer und Veranden, auf Wunsch auch mit Brüstungen und Wänden, können einen gemütlichen Außenbereich für Grillfeste und mehr schaffen.



Viele verschiedene Fenster und Türen



Türen und Fenster in großer Auswahl können beliebig positioniert werden. Selbst Glasschiebewände werden anschaulich dargestellt und ermöglichen auch in kalten Jahreszeiten einen weitläufigen Ausblick auf den eigenen Garten.



Imprägnierung und weitere Extras



Für langfristigen Schutz können die Gartenhäuser, Blockhäuser, Veranden und Holzgaragen bequem ab Werk in verschiedenen Farben kesseldruckimprägniert, sprühimprägniert und gestrichen werden. Viele weitere Extras, wie Dachboden und natürliche Holzfußböden für Innen und Außen lassen keine Wünsche offen.



Von klassisch bis modern



Durch verschiedene Bausysteme, wie den bewährten Blockbohlenbau und das selbst entwickelte und patentierte Prima-System, ist vom klassisch rustikalen Stil bis hin zum modernen Design alles möglich - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.



Man sieht, was man bekommt



Der 3D-Konfigurator von Lugarde ermöglicht es das erstellte Gebäude zu jedem Zeitpunkt in 360° zu betrachten. Die Zoomfunktion lässt kein Detail aus und selbst die Türbeschläge werden gestochen scharf dargestellt - ein 3D-Konfigurator, der seinem Namen gerecht wird.



Den Lugarde-Konfigurator finden Sie unter: www.lugarde.de/konfigurator

Über Wuestman Tuindecoraties B.V. (Lugarde)

Lugarde entwickelt und produziert Gartenhäuser, Blockhäuser, Holzgaragen und Veranden seit über 35 Jahren. Der niederländische Qualitäts-Hersteller bietet sowohl Standardmodelle als auch Maßarbeit. Das Familienunternehmen beschäftigt rund 75 Mitarbeiter und ist führender Produzent für den holländischen und englischen Markt für Gartenhäuser und mehr in hochwertiger Qualität.

