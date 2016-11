Volles Programm und über 180 Aussteller

Vom 11. bis zum 13. November 2016 verwandelt die REITSPORTMESSE NIEDERRHEIN die Messehallen Kalkar einmal mehr in eine Erlebniswelt für Reiter und Pferdeliebhaber. Zwei Aktionsflächen mit Informationsprogramm und einem bunten Strauß von Schaubildern lassen die Herzen der Besucher höher schlagen.



Die REITSPORTMESSE NIEDERRHEIN ist der ideale Treffpunkt für Pferdesportbegeisterte, Reiter aus allen Disziplinen sowie Pferdeliebhaber und bietet Besuchern eine optimale Informationsplattform zum Thema Pferd. Abgedeckt wird die gesamte Angebotspalette - von Pferdesportartikeln über Stallbau und Fütterung bis hin zur Ausbildung – auf die Besucher warten noch mehr Fläche und noch mehr ausgesuchte Aussteller.



Auch in diesem Jahr findet die REITSPORTMESSE NIEDERRHEIN in Kalkar an drei Tagen statt. Bereits am Freitag um 12.00 Uhr öffnen sich die Tore für die Besucher. Bis 19.00 Uhr heißt es dann Reitsport pur mit vielen Ausstellern, Vorträgen und einem abwechslungsreichen Programm in zwei Showringen. Neben den Vorführungen von Ausbildern und Trainern aus allen Sparten der Reiterei, von Horsemanship, über Westernreiten bis zur Dressur auf hohem Niveau, stellen sich auch einige Pferderassen live im Ring vor. Auch hier heißt es vom Pony bis hin zum Pura Raza Espanola.



Zwei besondere Showstars im Rahmen der REITSPORTMESSE NIEDERRHEIN sind Maja Hegge und ihr Minishetlandpony Gijs. Beide haben eine riesige Fangemeinde – nicht nur auf Facebook und YouTube. Und das nicht ohne Grund: Enger könnte eine Beziehung zwischen Mensch und Pferd kaum sein. Im Showring in Kalkar werden Sie das Publikum gleichermaßen verwundern wie begeistern. Nicht weniger unterhaltsam und voller Action sind beispielsweise Barrel Races, bei denen es gilt, in möglichst kurzer Zeit einen aus Ölfässern gesteckten Parcours zu umreiten.



KINDER auf der REITSPORTMESSE NIEDERRHEIN



Wieder gehört der Samstagnachmittag zu einem großen Teil den Kindern.



- Schulpferde - Start vieler Reitsportkarrieren/Reiten für Jedermann.

- Reiterverein von Bredow Keppeln präsentiert Schulpferde vom Reitercamp Hötzenhof.

- Einstieg in den Turniersport – Turnierluft schnuppern.

- Wie kann der Einstieg in den Turniersport gelingen?

- Springen: Trainingseinblicke.

- Jungzüchter des Kreises Kleve & Wesel präsentieren sich und ihre Nachwuchsarbeit.

- Andrea Spenst-Wiegand: Pferde Impuls Reittherapie.

- Welche Bedeutung hat der Partner Pferd bei der Inklusion?

- Mit dabei: Herbert Tourney, Teilnehmer bei den Special Olympics in Hannover, Disziplin: Reiten



Besonders erfreulich sind die moderaten Eintrittspreise für die REITSPORTMESSE NIEDERRHEIN – Erwachsene zahlen 8 Euro an der Tageskasse, Kinder 6 Euro Kostenlose Parkplätze laden geradezu dazu ein, dieses Fest des Reit- und Pferdesports mitzuerleben.











