Vorreiterrolle im Kommunikationssektor: W&P Wilde & Partner Public Relations führt Modell zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung ein

Es startete als Pilotprojekt „Super-Flex“ und ist nach wenigen Wochen fest im Betriebsalltag verankert: Die Münchner Kommunikationsagentur w&p Wilde & Partner Public Relations hat für seine PR-Berater/innen die flexible Arbeitszeitgestaltung eingeführt. Dabei können die Mitarbeiter/innen außerhalb einer Kernarbeitszeit von sechs Stunden Arbeitsbeginn und Arbeitsende sowie die Mittagspause flexibel gestalten.



Yvonne Molek, Geschäftsführende Gesellschafterin von Wilde & Partner: „Als Dienstleister im Segment Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der für zahlreiche Kunden mit fortwährender Krisenbereitschaft konfrontiert ist, sind wir sehr stolz auf unser neues flexibles Arbeitszeitmodell. Es nimmt in unserer Branche eine Vorreiterrolle ein.“ Das Modell ist das Resultat einer umfangreichen Studie, die unter dem Pilotnamen FlexA* auf Initiative des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) durchgeführt wurde und an der sich Wilde & Partner als eines von zehn kleinen und mittleren Unternehmen beteiligt hatte.



Geschäftsführerin Marion Krimmer, die das FlexA Projekt zusammen mit Yvonne Molek bei Wilde & Partner koordinierte, erläutert: „Wir haben uns in einem Zeitraum von rund zwei Jahren zwei anonymen Mitarbeiterbefragungen gestellt, uns einem kritischen Selbstcheck unterzogen, interne Workshops durchgeführt sowie Wünsche und Anregungen der Mitarbeiter eingeholt. Als ein Arbeitgeber, der seit vielen Jahren flexible Arbeitsmodelle unter anderem mit Home Office Lösungen und Gleitzeitregelungen fördert und unterstützt, wollten wir auch bei der flexiblen Arbeitszeitgestaltung eine optimale Lösung für unsere Mitarbeiter/innen finden, die zugleich den Ansprüchen und Erwartungen unserer Branche gerecht wird.“



Das Ergebnis ist ein Modell, bei dem sich die Agentur-Teams intern abstimmen und sicherstellen, dass die rund 80 nationalen und internationalen Kunden gut und ausreichend bereut werden und den ganzen Tag über einen Ansprechpartner im jeweiligen Team vorfinden. „Wir haben uns die Marktführerschaft im Bereich Touristik-PR über drei Jahrzehnte über eine ausdrückliche Positionierung als Dienstleister erarbeitet“, betont Marion Krimmer. „Somit stehen die Bedürfnisse der Kunden im Fokus unseres Handelns.“



Dennoch könne man sich im Zeitalter neuer Arbeitsformen auch Mitarbeiterwünschen nach flexibleren Arbeitsmodellen nicht verschließen. „Hierzu gehört auch eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit“, bekräftigt Yvonne Molek. Sie rät Firmen, die ähnliche Pläne verfolgen, zu einer strukturierten Vorgehensweise bei der internen Ausarbeitung. „Die Entwicklung passender Modelle sollte als Prozess verlaufen, denn die Ergebnisse beeinflussen die bisherige Organisation und Struktur nachhaltig“, so die Agenturchefin. „Aus unseren bisherigen Erfahrungen können wir jedoch sagen: Sich neuen Arbeitszeitmodellen zu öffnen lohnt sich. Es ist nicht nur ein gewaltiger Motivationsschub für Mitarbeiter, sondern auch eine wichtige Bereicherung für die Unternehmenskultur.“



* Das Projekt „Flexibilisierung, Erreichbarkeit und Entgrenzung in der Arbeitswelt“, kurz FlexA, wurde vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) initiiert und hatte u.a. zum Ziel, gemeinsam mit dem Beschäftigten Ideen für eine gesundheitsförderliche Gestaltung flexiblen Arbeitens zu entwickeln und diese Ideen umzusetzen. Beteiligt waren neben dem LGL das Institut für Psychologie der Universität Innsbruck, das Institut für Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin des Klinikums der Universität München, die IHK für München und Oberbayern sowie zehn kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterschiedlicher Branchen aus Bayern. Weitere Hintergrundinformationen zum Projekt finden sich hier.

Über die w&p Wilde & Partner Public Relations GmbH

w&p Wilde & Partner Public Relations GmbH gehört seit 30 Jahren zu den führenden Kommunikations-Spezialisten für die Segmente Travel & Tourism, Transport & Logistics, Hospitality Industry, Spa & Lifestyle und Freizeitparks in Europa. Das als Deutschlands "PR-Agentur des Jahres" durch den PR Report ausgezeichnete Unternehmen wird von den Wirtschaftsmagazinen brand eins und WirtschaftsWoche im Kreis der besten PR-Agenturen Deutschlands geführt. Von der Bayerischen Staatsregierung wurde Wilde & Partner 2013 als Gewinner im landesweiten Wettbewerb "Bayern SIEgER" für die Förderung von Frauen in Führungspositionen und die Schaffung eines familienfreundlichen Arbeitsumfeldes ausgezeichnet. Die Agentur ist Mitglied von Global Compact, der weltumspannenden Initiative der Vereinten Nationen für Corporate Social Responsibility und ist einer der Initiatoren des Travel Industry Clubs. Wilde & Partner erhielt als erste PR-Agentur weltweit die Green Globe Zertifizierung.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren