Schwimmen mit Weitblick: Die schönsten Infinity Pools für den Sommer 2017

Sie laden zum Träumen ein und vermitteln ein Gefühl von Weite: Infinity Pools haben die herkömmlichen Schwimmbecken längst abgelöst und sich zu Sehnsuchtsorten entwickelt, nach denen sich Termingeplagte weltweit sehnen. Wenn das Auge gen Horizont geht und Pool und Meer ineinander verschmelzen, ist die Illusion perfekt. Die folgenden Hotels besitzen einige der schönsten Infinity Pools der Welt.



Bella vista auf Sardinien



Das Resort Valle dell’Erica ist nur noch zwölf Kilometer von Sardiniens nördlichstem Ort Santa Teresa Gallura entfernt. Auf Sardinien ist das Anwesen eine Legende: 1958 als erste Ferienanlage der Insel erbaut, zählten in den 60er Jahren Prinzen, Könige und weitere prominente Persönlichkeiten zu den Gästen. Das weitläufige Resort mit zwei Fünf-Sterne-Hotels (Hotel Erica und Hotel La Licciola) liegt direkt am Meer und eröffnet fantastische Aussichten auf die Inseln des Maddalena-Archipels und die Meerenge von Bonifacio. Vom Infinity-Pool im Hotel Erica haben Gäste einen traumhaften Blick auf herrliche Buchten mit weißem Sandstrand und bizarren, von der Zeit geformten Felsen. www.delphinahotels.de



Meerpanorama im Osten Rügens



Von den spiegelnden Indoor-Pools des Travel Charme Nordperd & Villen genießen Urlauber einzigartige Panoramablicke über die Gartenanlage mit seinem alten Baumbestand und der Weite des Meeres. Das einstige Fischerdorf und spätere Seebad Göhren ganz nah am östlichsten Punkt Rügens gehört zu den landschaftlich abwechslungsreichsten Regionen der Insel. Nach einer Runde im Pool können Urlauber einen Spaziergang entlang der unberührten Küstenlandschaft unternehmen oder auch in der finnischen Sauna mit Fenster und Ostseeblick als auch in der Dampfsauna des Hotels entspannen. www.travelcharme.com/hotels/nordperd



Auge in Auge mit dem Olymp



Passend zum „Infinite Lifestyle" der Ikos Resorts, schweben Gäste im Pool des Ikos Oceania förmlich gen Himmel. Das Fünf-Sterne Resort liegt in einer eigenen Bucht in Nea Moudania auf der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki und begeistert Gäste mit einem lagunenförmigen Infinity Pool. Den Blick auf den Götterberg Olymp genießen Urlauber auch direkt von den 290 zur Saison 2017 frisch renovierten Zimmern aus. Neben dem fantastischen Ausblick überzeugt das griechische All-Inclusive Hotel der Luxuskategorie mit Sterneküche, zahlreichen Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie und exklusiven Wellness-Oasen. www.ikosresorts.com/de



Fünf-Sterne-Ausblick auf Kreta



Der Hauptpool des DAIOS COVE Luxury Resort & Villas ist wohl eines der beliebtesten Fotomotive der Gäste. Der beheizte, türkis-blaue Infinity-Pool scheint fast direkt in die tiefblaue Ägäis überzugehen. Dank einer Meerwasser-Entsalzungsanlage werden lokale Wasserreserven geschont und die Umwelt geschützt. Der Ausblick über die abgeschiedene Bucht mit privatem Sandstrand und über das kristallklare Ägäische Meer ist spektakulär. Wer ganz für sich allein im Pool entspannen will, nutzt den exklusiven Privatpool seines Deluxe-Zimmers, Suite oder Villa. Insgesamt verfügen 165 Unterkünfte über einen eigenen Meerwasser-Pool, der auf Wunsch beheizt wird. www.daioscovecrete.com/de



Infinity-Pool für Golfliebhaber im Osten Mallorcas



Morgens im Infinity-Pool einige Runden ziehen, den Blick dabei über das Mittelmeer schweifen lassen und tagsüber auf dem bekannten Golfplatz von Canyamel den Abschlag perfektionieren – das alles ist in der Finca Desenya möglich. Ihr Markenzeichen ist der fantastische Salzwasser-Pool mit unverbautem Meerblick und einer stolzen Länge von zwölf Metern. Der Pool ist umgeben von einer 250 Quadratmeter großen, teilweise überdachten Terrassenlandschaft. Der ideale Ort für Sundowner und ausgedehnte Abende unter dem Sternenhimmel. Die postmoderne Design-Finca für bis zu sieben Personen hat eine großzügige Wohnfläche von 650 Quadratmetern, die sich auf drei Etagen verteilt. Buchung über fincallorca. www.fincallorca.de



Erfrischung der Extraklasse



Eingebettet in üppige Pinienwälder, direkt an der hauseigenen, tief-blauen Kalemya-Bucht liegt der Hillside Beach Club. Drei Strände, von denen zwei ausschließlich Erwachsenen vorbehalten sind, laden in diesem Fünf-Sterne-Resort zum Entspannen, Baden und Schnorcheln ein. Wenn es um Abschalten und Entspannung geht, tut der Infinity Pool des Hillside Beach Clubs sein Übriges. Ob Abtauchen im Meer oder im Pool erfrischender ist, bleibt jedem selbst überlassen. Vom kühlen Nass umgeben, genießt der Gast einen wunderbaren Blick auf den Ozean und die Bucht. www.hillsidebeachclub.com



Die Unendlichkeit Südafrikas erleben



Im Gondwana Game Reserve der Lifestyle Collection der Preferred Hotels & Resorts können Gäste die Big Five – Elefanten, Büffel, Nashörner, Löwen und Leoparden – bei ihren Streifzügen durch die Natur beobachten. Ein Highlight des Hotels ist unumstritten der charmant in die Natur integrierte Infinity Pool. Während Gäste an einem heißen Tag die kühle Erfrischung suchen, können sie den Blick über die Weite der umliegenden Steppenlandschaft schweifen lassen. Mit etwas Glück erleben Urlauber direkt aus dem Pool heraus die afrikanische Tierwelt hautnah. www.preferredhotels.com/destinations/mossel-bay/gondwana-game-reserve

