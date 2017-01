Trost-Flüge statt Tore: Nach dem Handball-WM Aus bietet WOW air Flug-Special in die Heimat des isländischen Bundestrainers

Aus jeder Situation das Beste machen: Unter diesem Motto bietet WOW air Trost-Flugpreise für Fans der deutschen Handball-Mannschaft. Diese schied am vergangenen Sonntag nach dem verlorenen Spiel gegen Katar überraschend aus dem Achtelfinale der Handball-Weltmeisterschaft aus. Zudem endete die Ära des Handball-Bundestrainers Dagur Sigurdsson. Um über das WM-Aus und den Weggang des isländischen Star-Trainers für den deutschen Handball hinweg zu kommen, bietet die isländische Low-Cost Fluggesellschaft WOW air ab sofort Island-Flüge ab Frankfurt am Main schon für 59,99 Euro pro Strecke an. In einem Interview sagte Sigurdsson über seine Heimat, dass er die Natur – das Wasser, das Feuer und das Eis liebt – sie sind für ihn die pure Freiheit.



„Wir möchten die deutsch-isländische Freundschaft und den Teamgeist feiern. Die Isländer haben den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft seit der Einstellung von Dagur Sigurðsson sehr genau verfolgt und feierten auch ausgiebig, als seine Mannschaft vor zwei Jahren die Handball-Europameisterschaften gewonnen hat", sagt Svana Fridriksdóttir, Unternehmenssprecherin von WOW air in Reykjavík und fügt hinzu: „Handball ist auch in Island eine sehr populäre Sportart und einige unserer Landsleute gehen sogar soweit Handball unsere Nationalsportart zu nennen. Da die Handball-WM für die deutsche Mannschaft jetzt leider vorbei ist und Dagur Sigurðsson nun das Team verlässt, dachten wir, dass es die Deutschen reizen würde, Dagurs Heimat kennenzulernen und sich hier einmal ein Handballspiel anzusehen."



Dagur Sigurdsson prägte das deutsche Nationalteam mit viel isländischem Kampfgeist. Denn der Bundestrainer brachte die Handballer während seiner Amtszeit nachweislich zurück an die Weltspitze.



WOW air fliegt ganzjährig täglich ab Frankfurt am Main nach Island.



Buchung unter: www.wow-air.de



Quellen:



http://www.faz.net/aktuell/sport/handball-wm/dagur-sigurdsson-verlaesst-dhb-team-nach-handball-wm-2017-14609347.html



https://www.tz.de/sport/mehr/dagur-sigurdsson-verabschiedet-sich-ohne-wm-erfolg-zr-7315144.html

WOW air

Abheben mit WOW-Faktor: WOW air ist Islands einzige Low-Cost-Airline und die pünktlichste Fluggesellschaft der Insel. Im Jahr 2014 waren 92 Prozent der WOW air Flüge pünktlich. Neben der Zuverlässigkeit der Airline hebt sie sich außerdem durch günstige Preise, eine moderne Flotte, ein einzigartiges Branding und herzlichen Service ab. WOW air bietet Verbindungen ab Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Frankfurt und Salzburg sowie 27 weiteren Destinationen in Europa, den USA und Kanada, zu der isländischen Hauptstadt Reykjavík.



Ab Berlin und Frankfurt startet der isländische Low-Cost-Carrier ganzjährig nach Reykjavík. Berlin verbindet WOW air drei bis vier Mal pro Woche und in den Sommermonaten von Juni bis August täglich mit der Inselhauptstadt Reykjavík. Von der Mainmetropole fliegt die Airline sechs Mal pro Woche, an jedem Wochentag außer Samstag, nach Island. Im Sommer von Juni bis Anfang Oktober wird auch diese Verbindung auf tägliche Flüge ab Frankfurt am Main aufgestockt. Darüber hinaus können WOW air Passagiere ganzjährig auch über Island nach Boston, Washington D.C., Los Angeles, San Francisco und New York in die USA fliegen sowie nach Montreal und Toronto in Kanada. Neu: Ab dem 16. Juni 2017 fliegt WOW air auch nach Pittsburgh.



Im Sommer verbindet die Airline auch Düsseldorf drei Mal wöchentlich mit der nördlichsten Hauptstadt und darüber hinaus mit den Zielen in Nordamerika. Gegründet wurde das Unternehmen im November 2011 von dem isländischen Unternehmer Skúli Mogensen.



Informationen: www.wow-air.de



WOW air Best-Preis: http://wow-air.de/...



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren