Neu nach Pittsburgh: Mit WOW air in die Geburtsstadt von Andy Warhol

Die isländische Low-Cost-Airline WOW air fliegt ab dem 16. Juni 2017 nach Pittsburgh. Mit den Verbindungen in die Großstadt im US-Bundesstaat Pennsylvania baut WOW air ihr Streckennetz weiter aus. Neben Pittsburgh bietet die Airline in den USA auch Verbindungen nach Boston, Washington D.C., New York, Los Angeles und San Francisco an.



Die Linienverbindung zwischen Reykjavík und dem Pittsburgh International Airport wird vier Mal wöchentlich angeboten. WOW air wird auf der Strecke eine ihrer neuen Airbus A321-Jets einsetzen. Reisende aus Deutschland fliegen bequem ab Berlin-Schönefeld und Frankfurt am Main über Reykjavík zu den US-Zielen von WOW air. Flugtickets ab den beiden deutschen Großstädten sind ab sofort bereits ab 129,99 Euro pro Flugstrecke inklusive Steuern und Gebühren unter www.wow-air.de buchbar.



Skúli Mogensen, Gründer und CEO von WOW air: „Durch die Aufnahme von Pittsburgh in unser Streckennetz festigen wir unsere Position als Marktführer im Bereich der Ultra-Low-Cost Airlines auf der Langstrecke nach Nordamerika und Kanada weiter. Deutsche Reisende können zukünftig die angehende Trenddestination Pittsburgh zu unschlagbaren Preisen für sich entdecken. Wir freuen uns, diesen schnellen Expansionskurs weiterzuführen“.



WOW air bietet Verbindungen ab Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Salzburg sowie 27 weiteren Destinationen in Europa, den USA und Kanada, zur isländischen Hauptstadt Reykjavík. Für das laufende Geschäftsjahr 2016 erwartet die WOW air rund zwei Millionen Fluggäste.

Abheben mit WOW-Faktor: WOW air ist Islands einzige Low-Cost-Airline und die pünktlichste Fluggesellschaft der Insel. Im Jahr 2014 waren 92 Prozent der WOW air Flüge pünktlich. Neben der Zuverlässigkeit der Airline hebt sie sich außerdem durch günstige Preise, eine moderne Flotte, ein einzigartiges Branding und herzlichen Service ab. WOW air bietet Verbindungen ab Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Frankfurt und Salzburg sowie 24 weiteren Destinationen in Europa, den USA und Kanada, zu der isländischen Hauptstadt Reykjavík.



Ab Berlin und Frankfurt startet der isländische Low-Cost-Carrier ganzjährig nach Reykjavík. Berlin verbindet WOW air drei bis vier Mal pro Woche und in den Sommermonaten von Juni bis August täglich mit der Inselhauptstadt Reykjavík. Von der Mainmetropole fliegt die Airline sechs Mal pro Woche, an jeden Wochentag außer Samstag, nach Island. Darüber hinaus können WOW air Passagiere ganzjährig auch über Island nach Boston, Washington D.C., Los Angeles und San Francisco in die USA fliegen sowie nach Montreal und Toronto in Kanada. Im Sommer verbindet die Airline auch Düsseldorf zwei Mal wöchentlich mit der nördlichsten Hauptstadt und darüber hinaus mit den Zielen in Nordamerika. Gegründet wurde das Unternehmen im November 2011 von dem isländischen Unternehmer Skúli Mogensen.



Informationen: www.wow-air.de



WOW air Best-Preis: http://wow-air.de/...



