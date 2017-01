Coachella 2017: 9.000 Kilometer Flugreise günstiger als ein Festivalticket

Promis, Fashion-Sternchen und Kultbands unter kalifornischer Sonne – Coachella ist ein Magnet für Musikliebhaber weltweit. Heute, 4. Januar 2017 um 20:00 Uhr deutscher Zeit, startet der Ticketverkauf für das amerikanische Kult-Event Coachella Valley Music and Arts Festival. Wer ein Ticket innerhalb seines persönlichen Buchungsslots von zehn Minuten ergattert, kann zumindest bei der Anreise zum Musikfestival in Indio, Kalifornien sparen.



Denn mit der isländischen Low-Cost-Airline WOW air ist die Anreise zum Event von Deutschland in die USA günstiger als das Festivalticket: So können Festivalbesucher während der Coachella-Termine im April 2017 derzeit bereits ab 339,98 Euro nach Los Angeles und zurück fliegen, während das günstigste Ticket für einen dreitägigen Besuch des weltberühmten Musikevents mit 382 Euro (399 Dollar) zu Buche schlägt. WOW air fliegt im April 2017 ab Frankfurt am Main täglich und ab Berlin-Schönefeld fünf Mal in der Woche über Reykjavík nach Los Angeles.



Buchung unter: www.wow-air.de

