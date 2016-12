Trendziel Nordeuropa: Starker Zuwachs dank authentischem Urlaubserlebnis

Das Jahr 2016 ist noch nicht vorbei, doch es ist absehbar, dass die meisten Länder Nordeuropas sich wieder über ein Plus im Tourismusbereich freuen dürfen. Allein Island überbot seine Höchstmarke von 1,3 Millionen Besuchern (2015) schon im August. „Und der sympathische Auftritt bei der Fußball-Europameisterschaft hat Island erst so richtig auf die Landkarte der Urlauber gebracht", ist sich Thies Rheinsberg, Geschäftsführer TUI Wolters Reisen, sicher.



Mit dem neuen Nordeuropa-Katalog, der 358 Seiten stark ist und 31 neue Reisen umfasst, will TUI Wolters Lust auf Fjorde, Highlands, Cliffs und die außerordentliche Schönheit der nordischen Länder machen. Die in der vergangenen Saison eingeführte neue Produktlinie „Relax" hat sich als großer Erfolg herausgestellt. „Viele Urlauber wünschen sich kürzere Etappen, weniger Hotelwechsel und mehr Zeit für eigene Erkundungen. Deshalb haben wir diesen Bereich deutlich ausgebaut", so Rheinsberg. Mit „Ferienhaus-Erlebnis Island" wird zudem erstmalig eine Kombination aus Rundreise und Ferienhaus angeboten.



Nordeuropa ist zu einem wichtigen Trendziel geworden, weil besonders die nachfragestarke Generation der 50+-Reisenden vermehrt interessiert ist am Reisen in sicheren, umweltfreundlichen Regionen und authentische Erlebnisse in Sachen Natur, Kultur und Kulinarik sucht. Rheinsberg: „Die positive Entwicklung wird zusätzlich noch angeheizt durch die günstigeren Wechselkurse in Großbritannien und Norwegen, so dass sich auch das Preis-Leistungsverhältnis deutlich verbessert."



Alle Angebote finden Urlauber im neuen Katalog „Nordeuropa & Britische Inseln" oder auf www.tui-wolters.de.

Wolters Reisen GmbH

Mit über 15.000 Ferienhäusern und -wohnungen in mehr als 20 europäischen Ländern und den USA verfügt der Ferienhausspezialist der TUI über ein breit angelegtes Angebot. Im Reisejahr 2016 können Kunden aus insgesamt vier Ferienhauskatalogen das passende Traumdomizil wählen: von der Hütte am norwegischen Fjord bis zur Villa an der Côte d'Azur, vom Appartement in Rom bis zum Reetdachhaus an der Ostsee. Das umfangreiche Angebot ist im Reisebüro oder unter www.tui-ferienhaus.de buchbar. Wolters Reisen wurde 1919 gegründet und gehört seit 1989 zur World of TUI. Thies Rheinsberg zeichnet als Geschäftsführer für TUI Wolters Reisen verantwortlich.

