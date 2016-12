Neuer Katalog "Flair & Ambiente": Eine Best-of-Auswahl von TUI Ferienhaus

„Flair & Ambiente": Der Name des neuen TUI Ferienhaus-Katalogs ist Programm. Ein Experten-Team hat für Urlauber, die besondere Erlebnisse und originelle Unterkünfte wünschen, auf 150 Seiten eine Best-of-Auswahl zusammengetragen. Wer seine Auszeit in einem schwimmenden Haus in Deutschland, in einer Windmühle in der Bretagne oder auf einem Landgut in den Weinbergen der Toskana verbringen möchte, der findet hier genau das Richtige. Die ausgewählten Urlaubsdomizile aus den Kategorien „Landlust", „Maritime Momente", „Zeit zu zweit", „Premium" und „Besonders" bieten ein authentisches Zuhause auf Zeit.



Insgesamt sind Ferienhäuser weiter stark nachgefragt. „Der Wunsch nach einer individuellen Urlaubsgestaltung nimmt weiter zu. Gleichzeitig legen Urlauber Wert auf hochwertige sowie persönlich geprüfte Unterkünfte. Besonders in den Produktlinien ‚Landlust‘ und ‚Premium‘ haben wir starke Zuwächse verzeichnet", erklärt TUI Wolters Geschäftsführer Thies Rheinsberg. Dass der neue Katalog seinem Namen alle Ehre macht, zeigt beispielsweise ein Landlust-Domizil in Pollensa auf Mallorca für bis zu 12 Personen: Das ehemalige Bauernhaus mit eigenem Pool ist umgeben von Zitronen- und Orangenbäumen und bietet von der Sonnenterrasse einen herrlichen Blick auf die Berge. Eine Woche an diesem Plätzchen ist bereits ab 1.789 Euro buchbar.



Alle Flair & Ambiente Angebote finden Urlauber im neuen Katalog oder auf www.tui-ferienhaus.de.

Wolters Reisen GmbH

Mit über 15.000 Ferienhäusern und -wohnungen in mehr als 20 europäischen Ländern und den USA verfügt der Ferienhausspezialist der TUI über ein breit angelegtes Angebot. Im Reisejahr 2017 können Kunden aus insgesamt drei Ferienhauskatalogen das passende Traumdomizil wählen: von der Hütte am norwegischen Fjord bis zur Villa an der Côte d'Azur, vom Appartement in Rom bis zum Reetdachhaus an der Ostsee. Das umfangreiche Angebot ist im Reisebüro oder unter www.tui-ferienhaus.de buchbar. Wolters Reisen wurde 1919 gegründet und gehört seit 1989 zur World of TUI. Thies Rheinsberg (Vorsitzender) und Matthias Gieschen zeichnen sich als Geschäftsführer für TUI Wolters Reisen verantwortlich.

