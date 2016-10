Exquisite Küche an der Piste

Gegen Germknödel und Schweinshaxe ist zweifelsohne nichts einzuwenden. Doch manchmal darf es gerne etwas exklusiver sein. Das gilt zunehmend auch für Skihütten. Hier gibt es aufgrund des veränderten Luftdrucks besondere Herausforderungen für Köche und dennoch wahre Gaumenfreuden - und TUI Ferienhaus bringt Urlauber dort hin.



Auch in mehreren tausend Metern Höhe kann exzellent gekocht werden. Das wird Gästen in gleich zwei beliebten Skigebieten Österreichs bewiesen. In Sölden ist es das Ice Q, welches Alpine Haut Cuisine und besten Wein auf über 3.000 Meter serviert. Die Skihütte für Genießer ist das höchste Restaurant im Ötztal und verzaubert seine Gäste nicht nur mit ausgewählten Edelprodukten, sondern auch mit einer sensationellen Aussicht auf die Ötztaler Bergwelt, die schon beim Dreh von James Bond "Spectre" als Kulisse diente. Neben moderner Architektur lockt am Abend die Ice Q-Lounge, in der nach einem langen Tag auf der Piste die Winterstiefel gegen weiche Schafwoll-Pantoffeln getauscht werden können. Und wer nur die Aussicht genießen möchte, kann dies über die öffentlich zugängliche Dachterrasse tun.



Das Landhaus Falkner in Sölden ist der ideale Ausgangspunkt für ein Gourmet-Ski-Erlebnis der Extraklasse für bis zu sechs Personen. Ausgezeichnet durch seine Toplage im berühmten Ski- und Snowboardzentrum und nur einen Katzensprung von der Giggijochbergbahn entfernt, steht dem idealen Skivergnügen nichts mehr im Wege. Die geschmackvoll eingerichteten Appartements sind alle mit WLAN ausgestattet und liegen nur 300 Meter von der Piste und den Liften entfernt. Rund um Ostern kostet die Woche vom 15. bis 22. April 2017 mit drei Personen 1139 Euro (OTR03505).



Stylisch und modern präsentiert sich die Kristallhütte im Hochzillertal, die "Ski-hüttenzauber mit Niveau" verspricht und bereits mehrmals zur besten Skihütte des Jahres gekürt wurde. Hier werden regionale Produkte mit Spitzenqualität serviert. Ein Muss ist der beinahe schon legendäre Kaiserschmarrn.



Musikalisch klingen Jazz oder von DJs abgemischte Chill-out-Sounds aus den Boxen, während die Gäste entweder am Feuer, auf weichen Lammfell-Liegen oder auf der Sonnenterrasse entspannen.



Bei einem Aufenthalt in den Appartements an der Spieljochbahn in Fügen sollte dieses kulinarische Erlebnis nicht fehlen. Ausgezeichnet durch die Toplage direkt an der Skipiste mit Shuttlebusanbindung zum Skigebiet Hochzillertal/Hochfügen mit Carverhängen und Genießerabfahrten, können in den geräumigen Appartements bis zu acht Personen beherbergt werden. Ein Balkon oder eine Terrasse gehört zu jedem Appartement dazu und verwöhnt mit einer guten Aussicht auf die imposante Bergkulisse. Zu Ostern ist ein Appartement für fünf Personen vom 15. bis 22. April ab 459 Euro verfügbar (OTR05503).



Die Angebote finden Sie in den vier TUI Ferienhaus Länderkatalogen, das kom-plette Programm unter www.tui-ferienhaus.de.

