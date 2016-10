Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2016

Die Weihnachtszeit nähert sich mit großen Schritten und so steigt auch die Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres weiter an. Für viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie zahlreiche Gäste der Stadt gehören gesellige Stunden mit Freunden und Familie auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone mittlerweile fest zur Adventszeit. Vom 21. November bis 29. Dezember lädt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) wieder zum Wolfsburger Weihnachtsmarkt ein.



Bereits zum fünften Mal organisiert die WMG das fünfwöchige Event in Eigenregie. Neben den sich in den letzten Jahren bewährten Angeboten und beliebten Programmpunkten bietet die Veranstaltung in diesem Jahr erneut weitere Neuerungen und Überraschungen. Insbesondere im vielbeachteten Bereich Handel und Kunsthandwerk wird es eine deutliche Erweiterung geben. Zudem wartet das Begleitprogramm des Marktes mit einem neuen täglichen Highlight auf.



"Die WMG hat den Wolfsburger Weihnachtsmarkt zu einer bedeutenden Veranstaltung entwickelt, die mittlerweile überregionale Ausstrahlung erfährt. Wir werden auch in diesem Jahr die Besucherinnen und Besucher mit einigen Neuerungen überraschen." freut sich Joachim Schingale, Geschäftsführer der WMG.



Über diese Neuerungen wird die WMG in den kommenden Wochen näher informieren. Vorab können bereits die Öffnungszeiten bekannt gegeben werden:



Vom 21. November bis 29. Dezember lädt der Wolfsburger Weihnachtsmarkt täglich zum Stöbern, Staunen und Bummeln ein.



Öffnungszeiten:



Mo – Do: 11:00 – 20:00 Uhr

Fr und Sa: 11:00 – 22:00 Uhr

So: 13:00 – 20:00 Uhr



24.12.: 10:00 – 14:00 Uhr

25.12.: Geschlossen

26.12.: 13:00 – 19:00 Uhr

