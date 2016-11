MTD Products AG erhält begehrte Trophäe der EUROBAUSTOFF Kooperation

Große Zufriedenheit bei den Kunden. Eine Produktpalette samt Sortimentstiefe, die keine Wünsche offen lässt. Ein Service-Versprechen, das eingehalten wird. Vorbildliches Reklamationsverhalten, Termintreue, ... Das alles sind Schlagwörter, die sich so manches Unternehmen gerne auf die Fahne schreibt. Doch bei der MTD Products AG ist dies gelebte Realität. Denn das Traditionsunternehmen hat bei der Verleihung des EUROBAUSTOFF Lieferantenpreises 2016 am 6. November auf dem jährlich stattfindenden FORUM in Köln den ersten Preis in der Kategorie Garten erhalten. Die EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Karlsruhe sowie Bad Nauheim ist eine Kooperation des Fachhandels für Baustoffe, Fliesen, Garten, Heimwerken und Holz, in der sich 475 selbständige mittelständische Fachhandelsunternehmer mit ihren mehr als 1.500 Standorten zusammengeschlossen haben. Dieser Unternehmensverband im Groß- und Einzelhandel hat sich laut eigenen Angaben als Europas Nummer eins etabliert. Und von den in dieser Kooperation vereinigten Fachhändlern wurden die Leistungen der MTD Products AG in der Sparte „Garten“ in diesem Jahr am höchsten bewertet. „Die MTD Products AG ist ein leistungsfähiger Lieferant, der bei unseren Gesellschaftern gut vertreten und mit entsprechender Performance unterwegs ist. Nur wer hier zu 100 Prozent Flagge zeigt, kann im Wettbewerb mit den in der öffentlichen Wahrnehmung allseits präsenten Online-Shops bestehen“, erklärte Joachim Schock in seiner Laudatio. Der stellvertretende Bereichsleiter Einzelhandel der EUROBAUSTOFF übergab dann nach seinen lobenden Worten am Abend des ersten FORUM-Tages im Beisein von rund 1.400 Gästen die begehrte Trophäe an die beiden MTD-Mitarbeiter Horst Jilg und Uwe Koch.



TOP-Lieferant des Jahres im Bereich Garten

Die EUROBAUSTOFF-Gesellschafter waren in den Wochen vor dem FORUM aufgerufen, ihre favorisierten Lieferanten in den Kategorien Holz, Garten, Elektro, Sanitär und Technik zu bestimmen. Die Verleihung des Awards war dann ein besonderer Höhepunkt bei diesem wichtigen Branchentreffen. „Diese Auszeichnung ehrt uns sehr, haben wir sie doch von der unbestechlichsten und wichtigsten Jury bekommen, die wir kennen: den Gesellschaftern der EUROBAUSTOFF-Fachmärkten – unseren Kunden! Dafür sagen wir allen ein herzliches Dankeschön. Dieser Preis ist aber für uns kein Ruhekissen. Vielmehr ist er ein Ansporn, die in uns gesetzten Erwartungen nicht nur weiter zu erfüllen, sondern sie vielmehr zu übertreffen. Dafür steht WOLF-Garten mit seinem guten Namen“, erklärte Horst Jilg, der Geschäftsleiter Großvermarkter Deutschland der MTD Products AG.

MTD Products Aktiengesellschaft

Die MTD Gruppe mit Hauptsitz im amerikanischen Cleveland ist weltweit einer der größten Hersteller, Konstrukteure und Vertreiber von Gartengeräten. Das Unternehmen wurde 1932 von den aus Deutschland ausgewanderten Ingenieuren Theo Moll, Emil Jochum und Erwin Gerhard gegründet. Am Anfang stand der Werkzeugbau im Fokus, was auch noch der Name verrät: MTD ist die Abkürzung für "Modern Tool and Die". Das Traditionsunternehmen ist in dritter Generation in Familienbesitz. Es hat Fertigungskapazitäten in Europa, Australien, Mexico, Asien und den USA. Die MTD Gruppe ist in 183 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 10.000 Mitarbeiter. In Europa bietet die MTD Products AG mit den drei Marken Cub Cadet, WOLF-Garten und MTD im professionellen wie auch im privaten Bereich ein Produktprogramm für nahezu alle Anwendungen im Garten an. Sie lässt hier an vier Standorten fertigen und vertreibt ihre Produkte in 27 europäischen Ländern. Ihre Europa-Zentrale befindet sich in Saarbrücken-Bübingen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren