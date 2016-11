CEO Peter Feld verlässt auf eigenen Wunsch die WMF Group

Peter Feld, seit 2013 CEO der WMF Group („WMF“), verlässt zum Ende des Jahres das Unternehmen auf eigenen Wunsch.



Johannes Huth, der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende von WMF, bedankt sich mit den Worten: „Unter der Führung von Peter Feld hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und ist bestens gerüstet für eine erfolgreiche Zukunft. Im Namen des Aufsichtsrats danke ich Herrn Feld für die ebenso professionelle wie partnerschaftliche Zusammenarbeit.“



WMF ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Das Unternehmen hat insbesondere das Geschäft mit Profi-Kaffeemaschinen stark ausgebaut und seine Weltmarktposition gestärkt. In den USA hat WMF „Schaerer USA“ zu 100% übernommen und über ein Joint Venture mit Coffee Day, der größten Kaffeehauskette Indiens, ein Standbein im indischen Subkontinent aufbauen können. In China konnte das Umsatzvolumen im Konsumgeschäft deutlich ausgebaut werden.



Die Marke WMF wurde nach der Neuaufstellung im Jahr 2016 zur „besten Wachstumsmarke“ mit dem begehrten Markenpreis „Best Brand Awards“ gekürt.

WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft

Seit über 160 Jahren stehen die Marken der WMF Group für beste Koch-, Trink- und Esskultur. Jeden Tag verwenden mehrere 100 Millionen Menschen weltweit die Produkte von WMF, Silit und Kaiser zum Zubereiten, Kochen, Essen, Trinken und Backen bei sich zu Hause. Oder sie genießen Kaffeespezialitäten und Speisen, die mit den Produkten der Marken WMF, Schaerer und Hepp in der Gastronomie oder Hotellerie zubereitet werden. Es ist die Leidenschaft unserer Mitarbeiter, Menschen zusammenzubringen, sei es daheim, unterwegs oder im Bereich der gehobenen Gastronomie, um ihnen kostbare und köstliche gemeinsame Momente zu bescheren. Und das mit Produkten, die durch ihr ausgezeichnetes Design, perfekte Funktionalität und beste Qualität Freude auf ein kulinarisches Erlebnis machen. Unser Traditionsunternehmen wurde 1853 in Geislingen an der Steige gegründet. Knapp 6.000 Mitarbeiter bescheren kulinarischen Genuss von über 40 internationalen Standorten aus.





