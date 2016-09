Tillich/Woidke: Braunkohle wird Sachsen und Brandenburg noch 30 Jahre prägen

Die Ministerpräsidenten Brandenburgs und Sachsens, Dietmar Woidke (SPD) und Stanislaw Tillich (CDU), gehen davon aus, dass der Braunkohleabbau und die Braunkohleverstromung noch mindestens 30 Jahre ein prägender Wirtschaftszweig in ihren Ländern sein wird.



In einem Doppelinterview, das beide Politiker dem Magazin WIRTSCHAFT+MARKT (Ausgabe 5/2016) gaben, sagte Tillich: „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Braunkohle noch bis weit in die 2040er-Jahre arbeiten werden. Weil wir sie als Brückentechnologie und zur Kernenergie mehr in Deutschland produziert wird.“



Aus Sicht Woidkes hat das Thema Braunkohle bis dahin auch bundesweite Relevanz: „Das betrifft die deutsche Industrie und Deutschland insgesamt. Es ist wichtig, die Energiedebatte ehrlich zu führen. Und das heißt, dass wir auf konventionelle Energieträger, also die Kohle, erst dann verzichten können, wenn wir die heute noch unzuverlässigen Erneuerbaren Energien zu zuverlässigen Energieträgern gemacht haben. Da stecken wir aktuell noch in den Kinderschuhen.“



Optimistisch zeigten sich beide Ministerpräsidenten hinsichtlich der Zukunftsperspektiven ihrer Bundesländer. Auf die Frage, wo Sachsen und Brandenburg aus wirtschaftlicher Sicht im Jahr 2030 verorten, antwortete Tillich, im Jahr 2030 werde „Sachsen nicht nur Hotspot in der Mikroelektronik sein, Sachsen wird ein industrielles Herz Deutschlands sein und hoffentlich aufgeschlossen haben zu Bayern und Baden-Württemberg.“ Etwas vorsichtiger formulierte Woidke seine Erwartungen: „Wir sind auf dem Weg, ein Hochtechnologieland zu werden – speziell im Bereich der Luft- und Raumfahrt. Dabei sind wir gut beraten, der Fachkräftesituation unvermindert große Aufmerksamkeit zu schenken. Wir werden 2030 noch nicht das wirtschaftlich führende Bundesland sein, aber ein Bundesland mit einer starken Wirtschaft und einer dann noch deutlich niedrigeren Arbeitslosigkeit.“



Das komplette Interview mit den Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich und Dietmar Woidke lesen Sie hier.

Über die W+M Wirtschaft und Markt GmbH

WIRTSCHAFT+MARKT ist das einzige Wirtschafts- und Unternehmermagazin, das sich in der Berichterstattung vorrangig auf die neuen Bundesländer und Berlin fokussiert. 1990 gegründet, erscheint es zweimonatlich als Print-ausgabe und wird monatlich durch das E-Magazin W+M Kompakt ergänzt.

