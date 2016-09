WVFI stellt sich neu auf: Neue Jurymitglieder, neuer Preis, neue Regeln

Die Wissenschaftliche Vereinigung zur Förderung des Immobilienjournalismus (WVFI) hat in ihrer Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 15. September 2016, neue ständige Jurymitglieder für den jährlich zu vergebenen und mit 5.000 Euro dotierten „Journalistenpreis der deutschen Immobilienwirtschaft“ gewählt. Vorsitzender der Jury und damit Nachfolger des ausgeschiedenen Dr. Rainer Zitelmann wurde Holger Friedrichs, geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Zitelmann PB. GmbH. Außerdem wählte die Versammlung das Vorstandsmitglied der Bulwiengesa AG, Andreas Schulten, zum ständigen Jurymitglied. Das unabhängige Beratungs- und Analyseunternehmen mit Sitz in Berlin gehört jetzt auch zu den Förderern des WVFI. Friedrichs und Schulten werden künftig zusammen mit den weiteren ständigen Jurymitgliedern, Hans-Joachim Beck (IVD Bundesverband und stellvertretender Vorsitzender der Jury des WVFI), Prof. Dr. Wolfgang Schäfers (Universität Regensburg) Dr. Helmut Knepel (ehem. Aufsichtsratsvorsitzender der FERI EuroRating), Prof. Dr. Matthias Kepplinger (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), sowie mit den jährlich wechselnden Mitglieder aus dem Kreis der Förderer neben dem „Journalistenpreis der deutschen Immobilienwirtschaft“ ab 2017 auch den „besten immobilienwirtschaftlichen Beitrag des Jahres“ auszeichnen. Der diesjährige Gewinner des „Journalistenpreises der deutschen Immobilienwirtschaft“ wird durch die neue Jury am 22. September 2016 bestimmt und bekanntgegeben. Die Preisverleihung findet am 5. Oktober 2016, um 17:00 Uhr, auf der ExpoReal in München statt.



Neben der Einführung des Preises für den besten immobilienwirtschaftlichen Beitrag des Jahres hat die Mitgliederversammlung zudem eine Reihe von Satzungsänderungen beschlossen. Dazu gehört unter anderem die Erhöhung der Zahl der jährlich wechselnden Jurymitglieder von vier auf sechs, um mehr Förderern die aktive Teilnahme an der Vergabe der Journalistenpreise zu ermöglichen. Mit Andreas Schulten und dem im letzten Jahr zum ständigen Mitglied und stellvertretenden Vorsitzenden der Jury gewählten Wolfgang Schäfers, Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienmanagement an der IREBS International Real Estate Business School der Universität Regensburg, habe der Verein jetzt auch wieder eine breite wissenschaftliche Expertise, die man künftig auch mit Umfragen und Studien zur Mediennutzung in der Immobilienbranche und ähnlichen Themen im Auftrag des WVFI nutzen wolle, sagte der stellvertretende Vorsitzende und Schatzmeister des WVFI, Oliver Stumm.

Über Wissenschaftliche Vereinigung zur Förderung des Immobilienjournalismus e. V

Zweck des gemeinnützigen Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet eines unabhängigen, sachverständigen und wissenschaftlich fundierten Immobilienjournalismus. Der Verein bestrebt, den Defiziten sowohl in der journalistischen Arbeit als auch in der Aus- und Weiterbildung der Immobilienwirtschaft und Publizistik langfristig entgegenzuwirken. Es ist sein Anliegen, dem Immobilienjournalismus die Bedeutung zu verschaffen, die ihm – auch im Hinblick auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der Immobilie – zusteht. Der Vereinszweck wird durch die Vergabe von Förderpreisen, wie dem Journalistenpreis der Immobilienwirtschaft, verwirklicht.



