Einstieg in Fahrtrichtung Zukunft

Die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken laden am Donnerstag, 29. September 2016 zur „Nacht der Ausbildung" im Raum Heilbronn, in Schwäbisch Hall und in Crailsheim ein. Knapp 60 Unternehmen öffnen ihre Türen und ermöglichen Schülern, sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren.



„Hop On – Hop Off“ – unter diesem Motto laden die Wirtschaftsjunioren (WJ) Heilbronn-Franken am Donnerstag, 29. September 2016 Schüler, Eltern und Lehrer zur „Nacht der Ausbildung“ (NdA) ein.



Bei der NdA verkehren Busse auf Sonderrouten zwischen verschiedenen Unternehmen. Das Konzept kombiniert damit eine Ausbildungsmesse mit einem kostenlosen Shuttle-Service für alle Teilnehmer. Das Ziel der Veranstaltung ist, dass junge Erwachsene Ausbildungsbetriebe hautnah kennenlernen und dadurch einen leichteren Einstieg in ihr Berufsleben finden.



Im Raum Heilbronn, in Schwäbisch Hall und in Crailsheim können in diesem Jahr fast 60 Unternehmen besucht werden. In den Betrieben können sich die Teilnehmer über die jeweiligen Ausbildungsberufe und Studiengänge informieren, erhalten individuelle Präsentationen und die Gelegenheit zur direkten Kontaktaufnahme mit Personalverantwortlichen.



Zwischen 17:00 und 22:00 Uhr fahren in allen drei Städten Busse ohne feste Taktzeiten ab. Jederzeit kann man flexibel zu- und umsteigen. Der Zustieg ist auch bei den Unternehmen vor Ort möglich.







In Heilbronn fahren die Busse am Heilbronner Busbahnhof (in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof) ab.







In Schwäbisch Hall fahren die Busse am ZOB Schwäbisch Hall (74523 Schwäbisch Hall, Salinenstr. 9) ab.







In Crailsheim fahren die Busse am ZOB Crailsheim (74564 Crailsheim, Worthingtonstr. 15) ab.





Im vergangenen Jahr machten sich über 1.600 Besucher auf den Weg zu den Firmen. Weitere Informationen sowie die Veranstaltungsbroschüren gibt es unter www.wjhn.de/nda..



Weitere Bildungsprojekte der Jungen Wirtschaft



Neben der NdA veranstalten die WJ Heilbronn-Franken weitere Bildungsprojekte. So bringt das Projekt „Sandkasten-Ingenieure“ bereits Kindergartenkindern naturwissenschaftliches Wissen bei. Die „Stufen zum Erfolg“ sind eine Qualifizierungsoffensive an Werkrealschulen zur Erhöhung der Ausbildungsreife von Schülern. Die „Azubi- und Praktikumsbörse“ zielt auf die Anbahnung von Praktikums- oder Ausbildungsplätzen. Das bundesweite Schülerquiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ motiviert, sich mit den Themenfeldern „Wirtschaft“ und „Ausbildung“ auseinanderzusetzen.



Bildungspolitische Forderungen der Wirtschaftsjunioren



Investition in Bildung, um die Zukunft von Baden-Württemberg langfristig zu sichern – das ist die aktuelle bildungspolitische Forderung der Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg. Die Junge Wirtschaft sieht hier deutlichen Nachbesserungsbedarf. Schließlich sei Bildung und eine berufsorientierte Ausbildung die Grundlage der zukünftigen Innovationsfähigkeit des Landes. Versäumnisse in der gegenwärtigen Bildungspolitik führen zu einem ökonomischen Wettbewerbsnachteil kommender Generationen. Die Wirtschaftsjunioren fordern deshalb mehr Eigenständigkeit für die Schulen sowie verstärkte Kooperation mit der Wirtschaft.

Über den Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken e.V.

- Wer sind die WJ?



Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Heilbronn-Franken sind Selbständige und angestellte Führungskräfte zwischen 21 und 40 Jahren und kommen aus Wirtschaftsunternehmen des Industrie- und Handelskammerbezirks Heilbronn-Franken. Mit rund 200 Mitgliedern sind sie der mitgliederstärkste WJ-Kreis innerhalb der rund 210 bundesweiten WJ-Kreise. Alle Mitglieder sind in den vier Regionalgruppen Heilbronn, Hohenlohe, Main-Tauber und Schwäbisch Hall-Crailsheim aktiv.



- Was wollen die WJ?



Die WJ Heilbronn-Franken sind Impulsgeber für die Region und verbessern mit ehrenamtlichem Engagement die Schlagkraft, die Attraktivität und das Miteinander des Wirtschafts- und Lebensraums Heilbronn-Franken. Für die Region engagieren sie sich für das Unternehmertum, setzen sich für Fach- und Führungskräfte ein, unterstützen beim Übergang von der Schule in den Beruf und stellen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.



- Was machen die WJ?



Sie veranstalten Podiumsdiskussionen und Vortragsveranstaltungen, unterstützen bei Existenzgründung, Betriebsentwicklung und Unternehmensnachfolge und unterhalten ein starkes regionales und internationales Netzwerk.



Viele weitere Informationen sowie die Möglichkeiten zu einer Mitgliedschaft sind unter www.wjhn.de zu finden.



