Ein lebendiges Netzwerk

Tobias Abel wird im Jahr 2017 neuer Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren (WJ) Fulda. Nach dem Motto „One year to lead" wurde der Firmenkundenbetreuer der VR Genossenschaftsbank Fulda eG am 8. Dezember auf der Jahreshauptversammlung der jungen Führungskräfte in der IHK Fulda für das nächste Jahr gewählt.



Der 38-Jährige löst am 1. Januar 2017 Christoph Jahn (Auto-Jahn) ab. Der Kreissprecher 2016 wird im nächsten Jahr turnusgemäß Immediate Past President im Vorstand der Wirtschaftsjunioren.



Tobias Abel ist seit dem Jahr 2013 Mitglied des Vereins. Der Diplom-Betriebswirt wird neben Christoph Jahn unterstützt von den Vorstandsmitgliedern Stephan Edeling (SSI Schäfer GmbH) als Vertreter der Fördermitglieder*, Alexander Heim (Solida Steuerberatungsgesellschaft mbH), Johannes Keller (Richard Keller KG), Olga Krieger (Gute Seele - Die kreative Werbeagentur!), Heike Stamm (HS – Objektmanagement), Pascal Weß (VR Immobilien GmbH) und das kooptierte Vorstandsmitglied Sabine Räth (AMS Autohaus Marketing Service GmbH).



Breites Programm



Christoph Jahn führte souverän durch die Jahreshauptversammlung und dankte seinem Vorstandsteam, den WJ-Mitgliedern und Fördermitgliedern, der IHK Fulda sowie dem Landesvorstand der Wirtschaftsjunioren Hessen, Alexander Starke, der im Landesvorstand Ansprechpartner für den Kreis Fulda ist. „Das Jahr war fantastisch. In Fulda wird der WJ-Spirit wirklich gelebt. Das bestätigen uns auch die Wirtschaftsjunioren aus den anderen Kreis", zog Jahn begeistert Bilanz.



Der Kreissprecher 2016 ließ die vielfältigen Aktivitäten Revue passieren: Die Wirtschaftsjunioren bieten ein breites Programm - von Betriebsbesichtigungen über vielfältige kulturelle Angebote bis hin zu Charity-Aktionen. Einen hohen Bekanntheitsgrad haben der „Ball der Wirtschaft" und Projekte wie „Schüler als Bosse" oder „Jugend gründet". Bestens an kam im Jahr 2016 auch das neue Format „Netzwerken³", das einen überregionalen Austausch der drei Juniorenkreise Hessen, Bayern und Thüringen ermöglicht.



Highlights 2017



„Wir werden im nächsten Jahr Bewährtes weiterführen. Eine Neuauflage von „Netzwerken3" ist ebenso geplant wie zwei Termine für „WJ trifft…" mit spannenden Gastrednern", sagte Tobias Abel. „Ein besonderer Schwerpunkt im Jahr 2017 ist das Thema Netzwerken. Wir werden alle zwei Monate ein After-Work-Treffen anbieten, damit sich unsere Mitglieder zwanglos austauschen können.



Eine gute Gelegenheit, die jungen Führungskräfte zwanglos kennenzulernen, gibt es am 1. Februar 2017. Dann stellt sich der neue Vorstand um 18:30 Uhr in der „heimat." am Buttermarkt 2 – 6 in Fulda vor. Interessenten sind herzlich einladen. Alle Infos unter www.wj-fulda.de.



*Mitglieder, die älter als 40 Jahre alt sind und dem Verein nach wie vor die Treue halten.



Die Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) bilden mit rund 10.000 aktiven Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft den größten deutschen Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren. Bei einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Milliarden Euro Umsatz verantworten sie rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplätze. Seit 1958 sind die Wirtschaftsjunioren Deutschland Mitglied der mehr als 100 Nationalverbände umfassenden Junior Chamber International (JCI).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren