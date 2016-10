Kreis-WfG äußert sich in München zum Breitband-Konzept und -Koordinator

Das Thema „Breitband“ gehört zu den wichtigsten einer jeden Standort-Diskussion. Ging es früher im Wesentlichen um Gewerbeflächenpreise, um die Nähe zu den Autobahnen, zum nächsten Hafen oder den schnellsten Weg zum Airport, so steht heute weit obenan die Breitband-Qualität. „Habe ich ein exzellentes Netz und einen guten Internet-Zugang?“ ist die Frage aller Fragen. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve den Auftritt auf der Expo Real in München auch dazu nutzt, interessierten Journalisten die jüngsten Entwicklungen zur Verbesserung der Breitband-Qualität näher zu bringen. Die wichtigsten beiden Punkte vorweg: Der Bund hat für den Kreis Kleve – übergeben von Bundesministerin Dr. Barbara Hendricks – 50.000 Euro zur Erarbeitung eines Breitbandkonzeptes bereit gestellt. Das Land Nordrhein-Westfalen – die Urkunde übergab Wirtschaftsminister Garrelt Duin – finanziert mit 50.000 Euro pro Jahr für drei Jahre die Schaffung einer Personalstelle für einen Breitbandkoordinator.



Kurzum: Der Aufschlag zur Erarbeitung eines kreisweiten Breitbandkonzeptes ist gemacht. Der neue Breitbandkoordinator für das Kreisgebiet heißt Tobias Schmitz und wird seinen Arbeitsplatz bei der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve an der Hoffmannallee 55 haben. Schon beim ersten Arbeitstreffen mit den Bürgermeistern, der örtlichen Wirtschaftsförderung und den lokalen Breitbandbeauftragten habe Einigkeit bestanden: „Auch wenn die Ausgangsvoraussetzungen in den Städten und Gemeinden sehr unterschiedlich sind, alle wollen daran mitwirken, dass das Breitbandziel von Bund und Land im Kreis Kleve näher rückt“, lautete das Fazit der unlängst einladenden Kreis-Wirtschaftsförderung. Mit dem von der Kreis-WfG an WIR-Solutions aus Greven vergebenen Auftrag sollen die unterversorgten Bereiche, die so genannten weißen Flecken, ermittelt und Maßnahmen vorgeschlagen werden, wie unter Ausnutzung von Fördertöpfen die Breitbandgeschwindigkeit flächendeckend auf mindestens 50Mbit/s verbessert werden kann. Dies sehen auch die Breitbandziele von Bund und Land bis Ende 2018 vor.



Im Rahmen des ersten Arbeitsschritts, der Bestandsaufnahme von Infrastruktur und aktuellen Breitband-Geschwindigkeiten, wurden die Bedarfe der Unternehmen in den Gewerbegebieten abgefragt. Ab sofort steht ferner ein Fragebogen auf www.kreis-kleve.bedarfserhebung.de zur Verfügung. Die Betriebe erhielten in den letzten Tagen eine schriftliche Einladung, an der Bedarfserhebung mitzuwirken. „Wir brauchen zuerst ein gutes Konzept als Entscheidungsgrundlage. Dies erwarten wir nun bis zum Jahresende, so der abgesprochene Fahrplan,“ fasste Hans-Josef Kuypers, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve die Ergebnisse der ersten Zusammenkunft vor Journalisten zusammen.



Mit dem Konzept werden dann die Grundlagen für konkrete Investitions- und Förderprojekte gelegt. Es wird zu entscheiden sein, wie Bereiche, in denen Marktlösungen versagen, mit Hilfe von Bundes- und Landesprogrammen zunächst durch Vectoring oder direkt mit Glasfaser ausgebaut werden können. Eine Orientierung wird hier die Gibabit-Strategie des Landes sein, die innerhalb der nächsten zehn Jahre einen flächendeckenden Glasfaserausbau vorsieht. „Wir haben dieses Infrastrukturziel fest im Auge, insbesondere für die Gewerbegebiete“, so die Kreis-WfG.



Ebenso offenkundig sei, dass nicht zeitgleich in allen Straßen Glasfaser gelegt werden kann. „Wir erleben ja heute schon, dass der Markt – insbesondere bei geringeren Einwohner- und Unternehmensdichten – nicht allerorten funktioniert. Ein kreisweiter Komplettausbau mit Glasfaser bis zum Kunden – also der FFTB-Ausbau – würde hochgerechnet ein Investitionsvolumen von über 200 Millionen Euro im Kreis verschlingen“, so die Kreis-WfG. Dieses könne nicht über Nacht – auch nicht mit Fördermitteln – dargestellt werden. Zudem gebe es nicht so viele Tiefbauer.



Gefragt sei also der richtige Strategie-Mix von der sogenannten Brückentechnologie „Vectoring“ und der Zukunftstechnologie „Glasfaser bis zum Haus“. Der Technologie-Ansatz könne für die einzelnen „weißen Flecken“ je nach Lage, je nach vorhandener Infrastruktur (z.B. Leerrohre) und je nach Breitbandbedarf sehr unterschiedlich aussehen.



„Bei der Erstellung des kreisweiten Breitbandkonzeptes werden wir selbstverständlich auch die in den Städten und Gemeinden bereits vorhandenen Erkenntnisse und Initiativen wie auch die unterschiedlichen Aktivitäten von Telekom, Deutscher Glasfaser oder auch von Unitymedia berücksichtigen“, sagt die Kreis-WfG in München zu. Dieses und die inhaltliche Vorbereitung des erforderlichen Abstimmungsprozesses bei der Entwicklung von Lösungsvorschlägen mit den Städten und Gemeinden sei Aufgabe des beauftragten Büros WIR-Solutions aus Greven. Zum Aufgabenspektrum gehöre im nächsten Schritt auch die Ausarbeitung Erfolg versprechender Förderanträge.



Die Moderation auf Kreisebene liegt hingegen bei der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. „Wir freuen uns auf Tobias Schmitz. Gebürtig ist er aus Weeze und hat vor seinem Bachelor-Studium bei der Telekom eine Ausbildung zum „Informations- und Telekommunikations-Systemelektroniker“ abgeschlossen“, so Kuypers. Während dieser auf der Expo Real nach Investoren Ausschau hält, erlebt der junge Bachelor seinen ersten Arbeitstag in der Kreisstadt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren