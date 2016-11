Große Einigkeit beim gemeinsamen Unternehmerabend mit der Kreis-WfG bei den Bürgermeistern von Rheurdt und Issum

Sie waren sich in den Kernpunkten des Abends absolut einig: In ihren Eingangsstatements machten sich beide Bürgermeister deutlich Gedanken über den örtlichen Einzelhandel und die notwendige Kaufkraft im Ort. Sie prägten ihre Beiträge durch anstehende Investitionen in die Ortskern-Gestaltung und betonten, dass man mehr denn je die Öffentlichkeit erreichen müsse, um Einwohner wie Gäste an den Standort zu binden. Gemeint sind Klaus Kleinenkuhnen aus Rheurdt und Clemens Brüx aus Issum, die beim jüngsten Unternehmerabend mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve im Rathaus Rheurdt dem Titelthema des Abends auf jeden Fall gerecht wurden: "Tue Gutes und rede drüber - Der richtige Mix für den öffentlichen Unternehmens-Auftritt", war die Interviewrunde von Moderatorin Andrea Franken überschrieben, die der Mediengestalterin Ilka Jahnsen und Journalistin und PR-Texterin Katrin Reinders alles Wesentliche über Werbung und Öffentlichkeitsarbeit entlockte. "Es war ein frisches, ein ebenso überzeugendes wie motivierendes Bündel von wichtigen Informationen", lobte denn auch Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen die drei Akteure und entsprach auch in diesem Punkt seinem Bürgermeister-Kollegen aus der Nachbargemeinde.



Kleinenkuhnen, der sich über die gut 40 Gäste im Ratssaal seiner Gemeinde freute, stellte für Rheurdt zunächst etwa 50 Wohneinheiten heraus, die sich unweit der Rathausstraße zwischen Kirchstraße und Bahnstraße entwickeln werden. Kurzfristig umsetzbar sei ferner ein Projekt mit zehn Wohneinheiten "An Deckers". In Schaephuysen geht der erste Bürger der Gemeinde von 30 neuen Wohneinheiten aus, die hier geschaffen werden. Die Anstrengungen zur Barrierefreiheit im Ort würden intensiviert. Beim Blick auf die Gewerbeflächen erwähnte Kleinenkuhnen, dass er sich über zehn neue Arbeitsplätze bei einem neuen Architekturbüro im Gewerbegebiet "In den Pannenkaulen" freue, das sich ohnehin besonderer Beliebtheit erfreue. An der L140 entstehen derzeit Verkaufs- und Werkstatträume für einen Motorradhandel. Die restlichen Flächen werden sich drei Interessenten teilen.



Als "eine der wichtigsten Investitionen des Jahres" bezeichnete Klaus Kleinenkuhnen den Um- und Ausbau der Martinus-Grundschule. Für drei Millionen Euro sei die Schule aktuellen Anforderungen angepasst worden und in diesen Tagen sei der Schulbetrieb aufgenommen worden. "Ein Grund mehr, junge Familien zum Umzug nach Rheurdt zu motivieren", so der erste Bürger. Zumal es - das habe einst völlig anders ausgesehen - zur Stunde keine Leerstände im örtlichen Einzelhandel mehr gebe. Damit dies so bleibe, wolle die Gemeinde einen neuen Image-Film mit den Perspektiven eines Jahresverlaufs fertigen, mit dem man im Internet werben wolle.



Clemens Brüx, der Bürgermeister "der kleinen aber feinen Gemeinde Issum", wie er sagte, begann seine Darstellung der anstehenden Investitionen mit der Neugestaltung des Platzes "An der Pomp". Die Ortskern-Gestaltung Nähe Mittelstraße, Schulstraße und Gelderner Straße nehme Formen an und mitten in Issum solle nach Vorstellung des Rates und der Verwaltung weiterer Parkraum mit angrenzender Wohnbebauung neben der evangelischen Kirche entstehen. Weiter gehe die Entwicklung am Vogt-von-Belle-Platz, wo die Caritas, private Dritte wie auch die Voba Wohnbau den Standort positiv entwickelten. In der zweiten Hälfte 2017 werde an Wiesen-, Kolping-, Mühlenstraße ein neues Wohngebiet entstehen. Schon heute gebe es "reichlich Anfragen". Ebenfalls werde Mitte des nächsten Jahres für Issum ein neues Feuerwehrgerätehaus entstehen und ein weiteres Feuerwehr-Fahrzeug angeschafft - Gesamtkosten 1,5 Millionen Euro.



Die Bürger in Sevelen können sich über den Förderbescheid freuen, der die Ortskern-Gestaltung Nähe Kirchplatz, Dorfstraße bis Lindenstraße voranbringen dürfte. Ein neues Baugebiet gebe es in Sevelen am Heesenhof. Hier entstehen nach Aussagen des ersten Bürgers vier Wohnblöcke mit ca. 35 Wohnungen, diverse Einfamilienhäuser und Flächenangebote für die Einfamilienhaus-Bebauung. Die Grundstücke werden teilweise von der Gemeinde selbst vermarktet. Abschließend stellte Bürgermeister Clemens Brüx heraus, er wolle helfen, die Parkplatz-Situation in Sevelen zu verbessern.



Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers, der den abendlichen Gästen zunächst einen kleinen Interview-Film über die Dr. Sommer Werkstofftechnik in Issum präsentiert hatte, attestierte beiden Gemeinden Zuwächse bei den Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen vier und fünf Prozent. Issum werde im nächsten Jahr vom anstehenden "Busunternehmertag Kreis Kleve" vom 17. bis 18. März profitieren können. Die Gemeinde Rheurdt könne ihren Reisemobil-Stellplatz im Rahmen einer Journalistenreise der "schreibenden Zunft zu verkaufen versuchen", und zwar am Wochenende vom 21. bis 23. April.

