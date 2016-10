Duale Bachelor-Absolventen in Lübeck verabschiedet

Erfolgreich bestanden! Das können jetzt 29 Studierende der Berufsakademie der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein von sich sagen. Am Freitag (30.09.2016) erhielten sie in den Lübecker Media Docks ihren Abschluss zum Bachelor of Arts. Zuvor absolvierten sie in den vergangenen drei Jahren an der Wirtschaftsakademie in Lübeck ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Tourismus, Handel, Industrie oder Dienstleistungen. Zeitgleich durchliefen sie eine Ausbildung in einem Unternehmen, sodass sich Studien- und Praxisphasen im Betrieb abwechselten.



Für den Festvortrag vor den rund 150 Gästen konnte Lars Schöning, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, gewonnen werden. Besonderen Grund zur Freude bei der Übergabe der Bachelor-Urkunden hatte die Lübeckerin Katinka Tiegs: Mit einem Notendurchschnitt von 1,46 schloss die 22-Jährige, die ihr duales BWL-Studium bei der arko GmbH durchlaufen hatte, als Beste der Berufsakademie in Lübeck ab.



Prof. Dr. Christiane Ness, Geschäftsführerin der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein und Direktorin der Berufsakademie, gratulierte allen Studierenden zu ihren Abschlüssen: "Als Absolventen eines dualen Studiums sind Sie bestens für die kommenden beruflichen Herausforderungen vorbereitet - denn Sie wissen, wie man theoretisches Wissen in die Praxis überträgt", so Ness.



Weitere Informationen zur Berufsakademie finden sich unter www.berufsakademie.sh.









