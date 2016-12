Wintersport zu Weihnachten auf den beschneiten Pisten

Oftmals Kunstschnee, ein paar Schneeflöckchen auf den Bergen und Wintersport an mindestens 23 Skiliften: Diese Prognose geben die Skigebiete in der Wintersport-Arena Sauerland für die Weihnachtstage ab.



Ski alpin



Noch in den kalten Nächten der Wochenmitte hatten einige Skigebiete etwas Schnee produziert. Doch nicht überall reichte das aus, um Ski- und Rodelpisten zu präparieren. Ab Freitag wird das Liftangebot leicht wachsen. Das Skidorf Neuastenberg geht erstmals mit zwei bis drei Liften, das Skigebiet Bödefeld-Hunau erneut mit drei Liften an den Start. Im Skigebiet Willingen sollen voraussichtlich zwei Lifte am Ritzhagen laufen. Im Skigebiet Ruhrquelle sind das Transportband und der Sessellift in Betrieb. Und das Skiliftkarussell Winterberg ist weiterhin mit mindestens 14 Lifte am Start, dort ist die gesamte Hauptachse des Pistennetzes von der Remmeswiese über den Poppenberg bis hin zur Kappe befahrbar. Weitere Skigebiete würden bei entsprechenden Verhältnissen spontan entscheiden, zu öffnen.



Beschneiung



Ein paar kalte Nächte zur Beschneiung könnten die Skigebiete schon noch gebrauchen. Und natürlich wünschen sich alle Neuschnee. Der aber wird wohl nur vereinzelt auf den Bergspitzen fallen. Nur auf den hoch gelegenen Hängen mit starken Beschneiungsanlagen sind die Bedingungen gut bis sehr gut. In den anderen Gebieten ist Wintersport möglich.



Rodeln



In den Ferien werden einige Skigebiete ihre Rodellifte laufen lassen. Im Skigebiet Ruhrquelle, im Skiliftkarussell Winterberg, im Skidorf Neuastenberg und im Skigebiet Bödefeld-Hunau finden Gäste beschneite Rodelhänge mit Lift. Ob in Willingen, in Altastenberg und im Wintersportpark Sahnehang Rodelhänge präpariert werden, wollen die Betreiber spontan entscheiden.



Wetter



Der erste Ferientag ist noch trocken, zu den Weihnachtstagen ziehen Niederschläge auf, die nur auf den Bergspitzen als Schnee herunter fallen. Die Temperaturen bewegen leicht über dem Gefrierpunkt. Nur mit Glück wird es vorübergehend etwas Neuschnee geben. Nach wechselhaftem und teils windigem Wetter an den Feiertagen geht der aktuelle Trend für die Zeit zwischen den Jahren von wieder trockeneren und etwas kälteren Bedingungen aus. Noch ist dies aber sehr unsicher.



Weitere Schnee-Infos



Aufgrund des wechselhaften Wetters und der damit verbundenen unsicheren Vorhersagen, können die Skigebiete noch keine zuverlässigen Prognosen für die Weihnachtstage und die folgenden Ferientage geben. Aktuelle Schnee-Infos stehen jeden Morgen aktuell unter www.wintersport-arena.de online. Gegen Ende der Woche wird es zudem einen weiteren Wintersportbericht geben.



Veranstaltungen



26.-27.11. Viessmann-Rennrodel-Weltcup, Veltins EisArena Winterberg

10.12. Internationaler Frauen-Skitag, Skidorf Neuastenberg

31.12.2016 Silvester-Flutlicht-Skilauf im Skidorf Neuastenberg

05.01.-07.01. Deutsche Meisterschaft Rennrodeln Junioren B und Jugend A, Veltins EisArena Winterberg

10.12. Internationaler Frauen-Skitag in Neuastenberg

13.-15.01. BMW IBSF Weltcup Bob + Skeleton, Veltins EisArena Winterberg

15.01. FIS World Snow Day, Postwiesen Skidorf-Neuastenberg

19.-22.01. Upländer Winterwandertag, Willingen

20. 01. Flutlichtparty, Skigebiet Willingen

22.01.-26.01. IBSF Bob Europa Cup, Veltins EisArena Winterberg

27.-29.01. FIS Weltcup Skispringen, Mühlenkopfschanze Willingen

27.01.-29.01. IBSF Junioren Weltmeisterschaft Bob, Veltins EisArena Winterberg

29.01. Postwiesen Torero, Postwiesen Skidorf-Neuastenberg

05.02. Historischer Sonderzug aus verschiedenen Städten nach Winterberg

05.02. Nostalgie Skirennen, Postwiesen Skidorf- Neuastenberg

09.02.-12.02. Deutsche Junioren Meisterschaft Bob, Veltins EisArena Winterberg

14.02.-19.02. FIL Junioren Weltcup Rennrodeln, Veltins EisArena Winterberg

22.02.-25.02. Deutscher Junioren Cup Skeleton, Veltins EisArena Winterberg

23.02.-26.02. Deutsche Meisterschaft Rennrodeln Jugend, Veltins EisArena Winterberg

06.-09.03. Special Olympics Deutschland, Nationale Winterspiele für Menschen mit geistiger Behinderung, Skigebiet Willingen

11.03. Hell-/ Dunkel-Festival, Skigebiet Willingen

18.-19.03. Snowboard-Weltcup, Skiliftkarussell Winterberg

18.-19.03. Deutschlandpokal Langlauf, Wunderthausen

