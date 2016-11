ANNE WILL am 27. November 2016 um 21.45 Uhr im Ersten Renten-Reförmchen statt Reform - Ist die Regierung schon im Ruhestand?

Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales, hat am Freitag ihr Rentenkonzept vorgestellt. Doch die Koalition ist sich uneins u.a. über die Pläne zur Festsetzung des Rentenniveaus sowie zur Pflichtversicherung für Selbständige. Hat die Große Koalition ihre Chance vertan? Wem würden die Renten-Vorschläge wirklich helfen? Oder brauchen wir in Deutschland ein ganz neues System der Alterssicherung?



Zu Gast bei Anne Will:



Andrea Nahles (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Dietmar Bartsch (Die Linke), Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Carsten Linnemann (CDU), Bundesvors. der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU

Elisabeth Niejahr, Hauptstadtkorrespondentin „Die Zeit“



