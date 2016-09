_wige MEDIA AG und Porsche verlängern vorzeitig Großauftrag

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG und die _wige MEDIA AG haben heute vorzeitig ihre Zusammenarbeit bis Ende 2018 verlängert. Damit hat das Unternehmen einen der größten Aufträge der Unternehmens-Gruppe über zwei weitere Jahre gesichert. Das Umsatzvolumen pro Jahr liegt bei rund 20 Mio. €. Bereits seit Januar 2014 verantwortet _wige EVENT in Stuttgart für Porsche die Konzeption, Organisation und Durchführung von Fahrerveranstaltungen und Reisen der Porsche Driving Experience. Die Porsche Driving Experience besteht aus dem Porsche Travel Club, der Erlebnisreisen und -touren weltweit anbietet, der Porsche Sport Driving School, in deren Rahmen professionelle Fahrtrainings mit verschiedenen Schwerpunkten auf Europas größten Rennstrecken stattfinden, sowie den Porsche Driving Experience Winterfahrprogrammen auf Schnee und Eis im hohen Norden Finnlands. „Wir sind stolz auf den Vertrauensbeweis einer Weltmarke wie Porsche“, so Peter Lauterbach, CEO der _wige MEDIA AG.





Über die WIGE MEDIA AG

Als einer der weltweit führenden Marketing- und Produktionsunternehmen im Motorsport sowie in anderen Sportbereichen in Deutschland produziert die _wige MEDIA AG nicht nur Formel-1-Rennen, die DTM Deutsche-Tourenwagen-Masters-Serie, die Handball Champions League, das ADAC Zurich 24-Stunden-Rennen am Nürburgring oder Spiele der Deutschen Fußball-Bundesliga, sondern plant und realisiert auch Veranstaltungen und Inhalte für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull, VW, Fisherman's Friend oder Deutsche Post AG. Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet das Unternehmen ein Umsatzvolumen von mindestens 70 Mio. € und ein EBITDA von mindestens 4 Mio. €.

