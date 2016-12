WIFO: Versicherungsmakler bauen Vorsprung bei Gewerbekunden aus - über 60 % Umwandlungsquote mit der WIFO

Seit Jahren gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Makler- und dem Ausschließlichkeitsvertrieb um die Vorherrschaft im Gewerbekundenmarkt. In diesem Jahr weisen Versicherungsmakler erstmalig einen deutlichen Vorsprung vor den gebundenen Vertretern aus. Laut der Studie „Gewerbekundenmonitor Assekuranz 2016" des Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGov werden 45 Prozent aller Neuabschlüsse über einen Versicherungsmakler abgeschlossen. Nur 38 Prozent über den Vertreter. Neuabschlüsse über andere Vertriebswege wie Geschäftsstelle (7 Prozent), Bank (4 Prozent) und direkte Vertriebswege (jeweils 1 Prozent) sind nach wie vor die Ausnahme. „Ein Trend, den wir ebenfalls bestätigen können", so Sven Burkart, Prokurist der WIFO GmbH. „Die Nachfrage nach Deckungskonzepten für Gewerbekunden nehmen seit 2012 sehr stark zu und gleichzeitig erreichen wir mittlerweile mit unseren Verbundpartnern in bestimmten Gewerbesparten eine Umwandlungsquote von Gewerbeanfragen in Verträgen von über 60%."

WIFO Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH

Die WIFO Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH die im Jahre 1987 vom bis heute alleinigen Geschäftsführer Karl Burkart gegründete WIFO Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH blickt zurück auf über 29 von Wachstum und Erfolg geprägte Jahre. 50 Angestellte wickeln inzwischen die Versicherungsgeschäfte der rund 2.000 angeschlossenen Verbundpartner ab. WIFO zählt heute zu den zehn größten unabhängigen Maklerpools.

