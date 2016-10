Startschuss für erste Gründerschmiede im Kreis Borken

Der Traum vom eigenen Unternehmen – wer hat ihn nicht schon einmal geträumt? Visionen von einer Tätigkeit in Selbstständigkeit sind der Anfang, doch bis zum erfolgreichen Unternehmen ist der Weg weit. Gründungswillige werden jetzt münsterlandweit von der Ideenfindung bis zu einem tragfähigen Businessplan im Rahmen des Projektes Gründergeist@Münsterland unterstützt. Zielgruppen des Projektes sind z.B. gründungsinteressierte Hochschulabsolventen, Meister, Techniker oder Studenten, denen der Weg in die Selbstständigkeit erleichtert werden soll.



Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG) ist einer von sechs Partnern des Förderprojekts, das unter Federführung des Münsterland e.V. mit einem Gesamtvolumen von 800.000 Euro umgesetzt wird. Herzstück des Projektes sind fünf miteinander vernetzte Gründerschmieden in den vier Landkreisen des Münsterlandes und der Stadt Münster, in denen Gründungswillige sechs Monate lang professionell begleitet an ihrer Projektidee arbeiten können.



In den letzten Monaten hat die WFG gemeinsam mit den anderen Projektpartnern intensiv an einem attraktiven Rahmenprogramm für die Gründerschmieden gearbeitet. Nach der offiziellen Auftaktveranstaltung am 26.Oktober 2016 in Münster wird die erste Gründerschmiede im Kreis Borken im November in attraktiven Räumlichkeiten auf dem d.velop Campus in Gescher eröffnet.



Individuelle Angebote in Form von regionalen und münsterlandweiten Workshops und anderen abgestimmten Veranstaltungsformaten, eine engmaschige Betreuung durch die Projektkoordinatoren in den Gründerschmieden, Unterstützung durch Experten aus der Praxis, aber auch der regelmäßige Austausch mit anderen Gründungswilligen aus dem Projekt und Feedback von anderen Gründern sollen die Teilnehmer/innen der Gründerschmieden bei der Entscheidungsfindung für oder auch gegen eine Unternehmensgründung unterstützen.



„Mit dem Projekt bietet sich für alle, die Lust auf eine Tätigkeit in Selbstständigkeit haben, die einmalige Chance, auch ohne feste Gründungsidee mit Gleichgesinnten eine konkrete Geschäftsidee zu entwickeln und auch für die Umsetzung das nötige Know-How vermittelt zu bekommen“, so Andrea Severiens, Projektkoordinatorin bei der WFG. Das Angebot ist kostenlos und wird zeitlich so ausgerichtet, dass auch Berufstätige an dem Projekt teilnehmen können. Die Teilnehmerzahl ist pro Durchlauf auf sechs bis zehn Gründungsinteressierte beschränkt.



Interessenten, die an der ersten Gründerschmiede im Kreis Borken teilnehmen möchten, können sich im Rahmen einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 20. Oktober 2016 um 17 Uhr in den Räumlichkeiten der WFG, Erhardstraße 11 in Ahaus unverbindlich über das Projekt informieren.



Anmeldungen unter: severiens@wfg-borken.de, Tel: 02561/97999-71

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren