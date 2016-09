Heimische Wirtschaft ist ausgezeichnet aufgestellt

Kaum ein anderer Wirtschaftswettbewerb in Deutschland erreicht eine so große Resonanz wie der von der Oskar-Patzelt-Stiftung seit 1994 ausgelobte Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“. Allein in diesem Jahr haben mehr als 1.400 Institutionen aus den 16 Bundesländern insgesamt 4.796 kleine und mittlere Unternehmen sowie Banken und Kommunen nominiert. Mit 401 Nominierungen, von denen allein 49 aus dem Kreis Borken eingereicht wurden, steht NRW an dritter Stelle.



Drei Unternehmen aus dem Kreis Borken konnten im Wettbewerbsumfeld NRW beim „Großen Preis des Mittelstandes 2016“ punkten und jetzt im Rahmen einer feierlichen Auszeichnungsgala im Düsseldorfer Hotel Maritim unter 500 Gästen zumeist Unternehmerinnen und Unternehmer ihren Preis entgegen nehmen. So erhielt die Fa. Ruthmann GmbH & Co. KG aus Gescher-Hochmoor den „Großen Preis des Mittelstandes NRW“. An die Fa. Wenker GmbH & Co.KG aus Ahaus sowie die Fa. BOMA Maschinenbau GmbH aus Borken wurde die begehrte Trophäe „Finalist NRW“ überreicht.



Weltmarktführer für Hubarbeitsbühnen punktet



Ruthmann aus Gescher zählt zu den Weltmarktführern bei Hubarbeitsbühnen auf LKW. So hat sich die Marke „STEIGER“ über Jahrzehnte zum Gattungsbegriff für Lkw-Arbeitsbühnen entwickelt. Die Träger des Mittelstandpreises werden anhand festgelegter Preiskriterien, wie z.B. Umsatzwachstum, Schaffung neuer Arbeitsplätze und Innovationskraft ermittelt. Besonders hier konnte die Fa. Ruthmann überzeugen, da die letzten drei Jahre zu den besten in der Firmengeschichte zählen, was vor allem mit der Entwicklung der Baureihe „HEIGHT-performance-STEIGER®“ einher geht. Innovationsstärke und Unternehmensgeist schlagen sich jedoch nicht nur in den Bilanzen von Ruthmann nieder. Er ist auch am Standort in Gescher sichtbar. Im Werk Gescher-Hochmoor, aber auch in den acht Servicestationen konnte die Beschäftigtenzahl auf 390 Mitarbeiter erhöht werden. Auch in den anderen Kategorien des Preises, wie z.B. ‘Regionales Engagement‘ oder ‚Service und Kundennähe, Marketing‘ zeigte sich die Jury aufgrund hervorragender Fakten und Daten überzeugt.



Maschinenbauunternehmen durch Vielseitigkeit erfolgreich



Bei dem Borkener Spezialisten BOMA Maschinenbau honorierten die Juroren vor allem die ausgeprägte Kompetenz im Bereich der Herstellung von Systembaugruppen und kompletter Maschinen insbesondere für die Gewinnung von regenerativen Energien bzw. für die Produktion von Strom aus Wind- und Solarenergie sowie Wasserkraft, dies mit 90%iger Fertigungstiefe! Flexibel einsetzbare Maschinenbediener und Fertigungsanlagen gewährleisten eine hohe Termintreue. Das Unternehmenswachstum wird mit selbst ausgebildeten Mitarbeitern gestemmt. 72 Mitarbeiter genießen das Klima eines Familienunternehmens, was als weiterer Erfolgsfaktor gewertet wird. Die starke regionale Verbundenheit wird z.B. an der Unterstützung der örtlichen Sportvereine und dem Kulturverein „Midlife Company e.V.“ deutlich.



Qualität als Verpflichtung



Mit der Fa. Wenker GmbH & Co. KG aus Ahaus erhielt ein zweites Maschinenbauunternehmen aus dem Kreis Borken den begehrten Finalisten-Status. Mit einer langfristigen Strategie und einem ausgewogenen Portfolio überzeugt das 1961 gegründete Unternehmen seine Kunden in den Bereichen Anlagenbau, Blech- und Stahlbau, Paneelsysteme sowie Gebäude- und Innenausbau. Die Jury stieß bei der Begutachtung des Unternehmens vor allem auf Qualität, außergewöhnliche Zuverlässigkeit und technische Innovationen sowie auf gesellschaftliche Verantwortung und Umweltbewusstsein. Honoriert wurden vor allem auch die „Wenker Paneelsysteme“, die unter anderem im Schiffskabinenbereich zum Einsatz kommen. Mit neu entwickelten, vorgefertigten Raum-Modulen, die als mehrstöckige Wohn- und Arbeitsgebäude einsetzbar sind, schafft das Unternehmen mehr Wohnraum und könnte somit die Antwort auf verknappende Bauflächen in Großstädten geben. Aber auch im Bereich der Oberflächeninspektion bei lackierten Fahrzeugkarosserien hat sich Wenker zum erfolgreichen „Systemlieferanten“ weiter entwickelt. Bürgermeisterin Karola Voß freut sich über diese hohe Auszeichnung für das Ahauser Unternehmen und bestätigt: "Die Firma Wenker GmbH & Co. KG hat sich hier am Standort Ahaus in wenigen Jahren in beeindruckender Weise entwickelt und international aufgestellt."



„Das hervorragende Abschneiden dieser drei Unternehmen belegt einmal mehr, welche hervorragende Wirtschaftskraft bei uns im Kreis Borken herrscht. Die Preisträger sind ein vorzeigbares Aushängeschild für unsere Region, auf das wir sehr stolz sein können“, so Landrat Dr. Kai Zwicker.



„Hinter jedem ausgezeichneten Unternehmen stehen zusammen mit engagierten Mitarbeitern/innen auch besondere Unternehmer-Persönlichkeiten, die den Erfolgsfaktor ‚Familienunternehmen‘ im Kreis Borken mit ausgeprägter regionaler Verantwortung ausmachen. Das ist ein ganz besonderer Charakter unserer Region“, betont WFG-Geschäftsführer Dr. Heiner Kleinschneider.



„Der Maschinenbau ist eine unserer Vorzeigebranchen, die es so in kaum einer anderen Region gibt. Individuelle Lösungen mit hoher Fertigungstiefe werden mit selbst ausgebildeten, hoch qualifizierten Mitarbeiterteams entwickelt und produziert. Der hohe Weltmarktstandard der angebotenen Lösungen stach auch im großen Wettbewerbsumfeld dieses angesehenen Mittelstandspreises als ‚preiswürdig‘ heraus“, berichtet WFG-Innovationsberater Hermann-Josef Raatgering, der Unternehmen eng in der Bewerbungsphase betreut und NRW-Jury-Mitglied beim ‚Großen Preis des Mittelstands‘ ist.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren