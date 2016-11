Firma H. Gewing in der Endrunde beim dena Energy Efficiency Award 2016

Energieeffizienz zahlt sich sowohl im ökologischen als auch im ökonomischen Sinn aus und wird belohnt - in diese doppelte Gewinnsituation schaffte es das Unternehmen aus Ahaus mit Unterstützung des Ingenieurbüros HCH. Bei der „Energieberatung im Mittelstand“, einem Förderprogramm des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zur Steigerung der Energieeffizienz in mittelständischen Unternehmen, durchgeführt vom Ahauser Ingenieurbüro HCH, wurden enorme Einsparpotentiale in den Bereichen Energieversorgung, Energiekosten und technische Optimierung erarbeitet.



HCH-Geschäftsführer Dr. Heiner C.Hollekamp begleitet seitdem das Unternehmen bei der Umsetzung von Maßnahmen auf dem Weg zu höherer Energieeffizienz und niedrigeren Energiekosten. Aufbauend auf die Energieberatung entschied sich das Unternehmen dazu ein aktives Energiemanagementsystem nach der internationalen Norm ISO 50001 inklusive digitaler Mess- und Regelungstechnik einzuführen. Mit Hilfe dieses Systems kann über ein Anlagenkataster eine Energieprognose durchgeführt werden, was wiederum die bedarfsgerechte Beschaffung von Energie ermöglicht. Weiterführend können die gewonnenen Daten in einem jährlichen Energiebericht dokumentiert und zum Beispiel für die Wahrung von Steuerrückerstattungsansprüchen genutzt werden. Durch die Effizienzsteigerung in technischer und ökonomischer Hinsicht wird so die Rendite gesteigert und das „Energiesparbuch“ des Unternehmens aufgebaut.



Dieser Einsatz wurde nun zusätzlich belohnt: Auf eine gemeinsame Wettbewerbsteilnahme der Firma in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro HCH folgte jetzt die Nominierung unter die zehn besten Bewerbungen für den renommierten bundesweiten „dena Energy Efficiency Award 2016“. Dena steht für die Deutsche Energieagentur, die bundesweit Energieeffizienzmaßnahmen im Auftrag der Bundesregierung anstößt und koordiniert.



Der Geschäftsführer der H. Gewing Metall- u. Blechverarbeitung GmbH, Hermann Gewing, zeigte sich erfreut über diese bundesweit beachtete Nominierung: „Dadurch wird überregional deutlich, wie energieeffizient wir in der Praxis arbeiten.“ Die Firma H. Gewing wurde 1991 als Handwerksbetrieb gegründet und hat sich inzwischen zu einem namhaften Industriebetrieb weiterentwickelt.



Auch Dr. Heiner C. Hollekamp bestätigt die hervorragende Arbeit des Unternehmens: „Ich kann allen Unternehmen nur raten, ebenso engagiert die Energieeffizienz zu verbessern. Das ist gut für die Umwelt, steigert die Wettbewerbsfähigkeit und verbessert zugleich auch die Rendite.“ Dr. Heiner Kleinschneider, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG,) beglückwünschte die Firma Gewing zu dem besonderen Erfolg: „Die Nominierung einer Firma aus unserer Region ist etwas Besonderes und schafft auch ein Gefühl der Anerkennung dafür, dass wir hier im westlichen Münsterland energetisch nachhaltig für den internationalen Markt produzieren. Denn was aus energetischer Sicht hier geleistet wird, ist großartig.“



Die Erfahrung der WFG zeige: Eine Energieberatung, die für mittelständische Unternehmen (KMU) sogar bis zu 80% bezuschusst wird, lohnt sich praktisch immer. Energieeffizienzpotentiale, die wirtschaftlich erschlossen werden können, schlummern in nahezu jedem Unternehmen.

