Erfolgreicher Abschluss mit "WFG-Immobilienbörse"- WFG ist Projektpartner für Studierende des Berufskollegs Wirt-schaft und Verwaltung

In der einjährigen Projektphase erstellten Sascha Bußhoff, Marvin Demes und Philipp Wehmschulte ein Soll-Konzept und ein Lastenheft als Basis für den Relaunch der WFG-Immobilienbörse. Nach der erfolgreichen Präsentation ihrer Abschlussarbeit freuen sich die Studierenden jetzt über den Abschluss zum staatlich geprüften Betriebswirt „Fachrichtung Wirtschaftsinformatik“.



Die auf der Homepage der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG) öffentlich nutzbare Immobilienbörse ist ein regional beliebtes Angebot, das bei der Vermittlung von gewerblichen Immobilienangeboten im Kreis Borken vielfach genutzt wird. Diese attraktiver zu machen und mit einer automatisierten Vorgehensweise sowie mit einer insgesamt besseren Funktionalität auszustatten, war die Aufgabenstellung, mit der die WFG vor über einem Jahr an die Studierenden heran getreten war und die die drei Studierenden zum Thema ihrer Abschlussarbeit gemacht hatten.



In ihrer Projektphase stellten sich die Studierenden den umfangreichen Arbeiten, inklusive dem Erlernen von verschiedenen Programmiersprachen. Die mit der Abschlussarbeit vorgelegte Dokumentation kann nun von der WFG für den Relaunch der Immobilienbörse eingesetzt werden. Im Rahmen eines Abschlusstreffens zwischen Lydia Naber, WFG-Ansprechpartnerin für die Immobilienbörse, Björn Scheffer vom betreuenden IT-Unternehmen efense aus Gronau-Epe und den Absolventen wurden mögliche nächste Schritte besprochen. „Durch die intensive Vorarbeit von Herrn Bußhoff, Herrn Demes und Herrn Wehmschulte liegen uns nun wertvolle Ansatzpunkte für die weitere Optimierung unserer Immobilienbörse vor“, erklärt Lydia Naber.

