"DIALOG Innovation" nimmt Bionik in den Fokus

„Die Natur macht es vor, wir müssen nur hinsehen und verstehen“. Die Bionik entlockt der belebten und unbelebten Natur faszinierende Geheimnisse und gilt als Zukunftstechnologie mit grenzenloser Innovationsvielfalt. Auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unserer Region bietet die Bionik spannende Innovations- und Optimierungsansätze. Wie diese aussehen können und wie gerade KMU finanzielle Hürden zur Einführung der Bionik überwinden können, darüber informiert der



„DIALOG Innovation“ am 15. November 2016 um 17:00 Uhr in der Sparkasse Westmünsterland, Geschäftsstelle Gronau, Johann-Christian-Eberle-Platz 1, 48599 Gronau,



zu dem die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG), die Westfälische Hochschule und die Sparkasse Westmünsterland einladen.



So wird Ylva Poelman, Direktorin des Bionica Innovatie en Expertise Centrum Groningen (NL) über Innovationschancen der Bionik referieren. Prof. Dr. Tobias Seidl, Leiter des Westfälischen Instituts für Bionik in Bocholt wird in seinem Vortrag Ansatzpunkte für Bionik-Innovationen inKMU aufzeigen. Wie Bionik-Förderung in KMU konkret aussehen kann, darüber informieren im Anschluss WFG-Innovationsberater Hermann-Josef Raatgering und Ruth Petermann, Projektmanagerin iPro-N beim Münsterland e.V.



„Beim „DIALOG Innovation“ stellen wir Zukunftstechnologien und den Austausch darüber in den Fokus. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen kann die Veranstaltung der Einstieg in die Bionik sein und erste Impulse für konkrete Förderansätze für mögliche unternehmensspezifische Bionik-Innovationen setzen“, so WFG-Innovationsberater Hermann-Josef Raatgering und blickt dabei auf das grenzüberschreitende INTERREG V-Förderprojekt „BiK – Bionik in KMU“. „BiK“ soll helfen die Bionik in kleinen und mittelständischen Unternehmen einzuführen und bietet Chancen gerade für diese Unternehmen finanzielle Hemmnisse zu überwinden. Gemeinsam mit der Rijksuniversiteit Groningen, dem Bionica Innovatie en Expertise Centrum Groningen, der Westfälischen Hochschule, Campus Bocholt und weiteren regionalen Wirtschaftsförderern setzt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG) das Innovationsprojekt ab sofort bis Mitte 2019 um. Unternehmen aus dem Kreis Borken sind herzlich eingeladen beim „DIALOG Innovation“ Bionik in der Anwendung bei KMU und Ansatzpunkte für eine Teilnahme an „BiK – Bionik in KMU“ kennen zu lernen.



„Die Bionik hält seit einigen Jahren in unserer heimischen Wirtschaft Einzug. Gerade mit Blick auf das beginnende neue Förderprojekt BiK ist es für KMU nun ein idealer Zeitpunkt, konkret über die bionische Innovationskraft im eigenen Unternehmen nachzudenken“, so WFG-Geschäftsführer Dr. Heiner Kleinschneider. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung unter: naber@wfg-borken.de.

