Besucheransturm in den Messehallen

Ein turbulentes Wochenende liegt hinter der Messe Bremen: Gleich drei Veranstaltungen füllten alle sieben Hallen an der Bürgerweide und zogen Menschen in Scharen an. Insgesamt kamen 37.476 Besucher, um die Genießermesse Fisch & Feines, die Urlaubsmesse ReiseLust und die CARAVAN Bremen für rollende Hotels und Zubehör zu sehen.



Den erneuten Besucherzuwachs gegenüber dem Vorjahr (36.991) führen die Organisatoren unter anderem auf das gelungene Konzept zurück: „Die drei Messen stehen für Neugier und Abenteuerlust – das passt gut zusammen“, freut sich der Geschäftsführer der Messe Bremen, Hans Peter Schneider. Keine Frage: An dieser Erfolgsgeschichte wird weitergeschrieben. Und der Termin für das nächste Messetrio steht auch schon: Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. November 2017.



Mehr Infos: www.fisch-feines.de, www.reiselust-bremen.de

