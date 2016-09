Westwind Karriere erzielt Rekordergebnis und setzt weiter auf Wachstum

.



• Vorjahresergebnis mit 50 besetzten Stellen für immobilienwirtschaftliche Führungs- und Fachkräfte bereits erreicht

• Senior Search Consultant Benjamin Voigt wechselt von Kienbaum zu Westwind

• Westwind sponsert ExpoBike und ist mit sieben von zwölf Mitarbeitern auf der EXPO REAL 2016 vertreten



Die Personalberatung Westwind Real Estate Executive Search ist 2016 zum dritten Mal in Folge auf dem Weg zu einem neuen Rekordergebnis. Das Unternehmen hat mit 50 besetzten Stellen für immobilienwirtschaftliche Führungs- und Fachkräfte bereits im September sein Vorjahresergebnis erreicht. Die gute Auftragslage veranlasst Geschäftsführer Michael Harter, sein Team weiter zu verstärken. Jüngster Neuzugang ist Senior Search Consultant Benjamin Voigt, der im August von Kienbaum zu Westwind wechselte.



Nach der Sommerpause erwartet Westwind bis Ende des Jahres steigende Stellenbesetzungszahlen unter den hoch spezialisierten Fach- und Führungskräften in der Immobilienwirtschaft. Durch den anhaltenden Immobilienboom wird die Nachfrage auch 2017 hoch bleiben. „Für die Wechselwilligkeit spielen neben Aufgabenprofil, Standort und Vergütung auch die Unternehmensmarke und der gute Ruf eine immer wichtigere Rolle“, sagt Michael Harter. Projektentwickler sind nach wie vor am stärksten gefragt und am schwersten zu bekommen, gefolgt von Fondsmanagern und Asset Managern. Einem zügigen Wechsel stehen bei diesen oft Bonuszahlungen im Weg, die bei den aktuellen Arbeitgebern zunächst abgewartet werden müssen. „Trotz des Booms passiert es auch, dass Kandidaten und Unternehmen wenige Tausend Euro auseinanderliegen und sich nicht einigen, weil letztere an bisherigen Vergütungsgrundsätzen festhalten, obwohl sich Ausnahmen unternehmerisch rechnen würden“, so Harter. „An dieser Stelle wünschen wir uns von den Unternehmen etwas mehr Flexibilität. Wachstumschancen sollten nicht durch Personalengpässe, die ohne Not herbeigeführt werden, ungenutzt verstreichen.“



Auf der diesjährigen EXPO REAL in München ist Westwind mit sieben Beratern vertreten. Als Sponsor unterstützt das Unternehmen die diesjährige ExpoBike, eine Radtour von rund 150 Immobilienprofis, die in diesem Jahr in Paris startet und am 2. Oktober 2016 in München zu Beginn der EXPO REAL endet. Mit Johann Pardun nimmt erstmals auch ein Personalberater von Westwind teil.

Im zehnten Jahr besetzt das Team der Westwind Karriere erfolgreich anspruchsvolle Executive- und Specialist-Positionen in der Immobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg). Westwind definiert sich als schlagkräftige, verlässliche Recruiting-Boutique und reagiert mit maßgeschneiderten Besetzungsstrategien auf unterschiedliche Ansprüche, um diejenige Persönlichkeit zu finden, die optimal zum Suchprofil passt. Mandanten von Westwind sind Projektentwickler, Baufirmen, institutionelle Investoren, Family Offices, Banken, Asset Manager, Property Manager, CREM-Divisionen und andere Unternehmen, die sich in den Assetklassen Office, Retail, Residential, Hotel, Pflege und Logistik engagieren.

