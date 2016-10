Westfalia-Automotive an Horizon Global verkauft

Westfalia-Automotive gibt heute den Vollzug des Verkaufs der Westfalia-Automotive-Gruppe (Westfalia-Automotive und Terwa) an die Horizon Global Corporation (NYSE: HZN), einen der weltweit führenden Anbieter von Anhänger- und Transportsystemen, bekannt. Gleichzeitig übergibt Dr. Bernd Welzel mit sofortiger Wirkung die Führung des Unternehmens an Paul Caruso, Vorsitzender der Geschäftsführung für die Regionen Europa, Afrika und Lateinamerika bei Horizon Global.



Der Kauf beinhaltet die führenden Marken Westfalia-Automotive, Terwa und Siarr. Mit diesem neuen Unternehmen entsteht ein globaler Entwickler, Hersteller und Verkäufer eines breiten Angebotes von kundenspezifischen Anhängerkupplungen, Anhänger- und Transportmanagement-Produkten sowie damit verbundenem Zubehör mit einem Volumen von ca. $850 Mio. Die neue Horizon Global wird von einem weltweiten Footprint und umfassenden Know-how, Innovationen und fortschrittlichen Technologien profitieren.



"Wir sind begeistert, die Kultmarke Westfalia-Automotive mit ihren modernen Innovationen und Produktionseinrichtungen in unsere bewährte globale Basis zu integrieren, " führt Paul Caruso aus. „Westfalia-Automotive vervollständigt unser Unternehmen und formt ein starkes Portfolio von Unternehmen. Damit erreichen wir größeres Wachstum für unsere OE-Basis und lassen das Produktangebot für neue und vorhandene Vertriebskanäle wachsen."



Caruso fügt hinzu, "Ich danke Dr. Welzel für seine hervorragende Leistung, Westfalia-Automotive zu einem führenden Unternehmen der Automobilindustrie entwickelt zu haben. Wir freuen uns auf die zukünftigen gemeinsamen Erfolge und heißen das Westfalia-Automotive-Team herzlich willkommen."



Über Horizon Global



Mit Hauptsitz in Troy, Michigan, entwickelt, produziert und vertreibt Horizon Global Corporation (NYSE: HZN) hochwertige, kundenspezifische Anhängervorrichtungen, Anhänger- und Transportmanagement-Produkte sowie damit verbundenes Zubehör sowohl für die Erstausrüstung (OEM), als auch für den Groß- und Einzelhandel auf globaler Basis. Unsere Mission ist die Nutzung der zukunftsweisenden Technologie für Entwicklung und Vertrieb von erstklassigen Produkten für unsere Kunden, um gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Wertsteigerung für unsere Aktionäre zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf www.horizonglobal.com.

Über die WESTFALIA-Automotive GmbH

Mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück, Deutschland, ist Westfalia-Automotive einer der weltweit führenden Hersteller von Anhängerkupplungen, Elektrosätzen und Trägerfrequenzsystemen für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge und verfügt über eine internationale Präsenz. Insgesamt werden mehr als 1.700 verschiedene Anhängerkupplungen für nahezu alle Fahrzeugtypen entwickelt und produziert. Für das Unternehmen arbeiten ca. 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.westfalia-automotive.com.

