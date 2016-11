Neues Landesnaturschutzgesetz bringt gravierende Nachteile

Das heute beschlossene Landesnaturschutzgesetz NRW trifft auf massive Kritik in der heimischen Landwirtschaft. Nach Ansicht des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) bedeuten zentrale Punkte des Gesetzes einen tiefen Eingriff in das Eigentum und die Bewirtschaftungsmöglichkeiten der Landwirte. Besonders starke Kritik gibt es am neu geschaffenen Vorkaufsrecht bei Flächen für Vertretungen des Naturschutzes.



„Der Landtag hat die ohnehin umstrittene Regelung weiter verschärft und das Vorkaufsrecht auch auf Flächen mit einer Größe von weniger als einem Hektar ausgeweitet. Damit erhöht sich der Druck auf unsere unter Flächenknappheit leidenden Betrieben beim Erwerb von Agrarflächen in FFH- oder Naturschutzgebieten. Der unverändert hohe Flächenfraß in NRW durch Siedlungsbau und Verkehrswege ist dramatisch genug. Hier wird eine ernste Situation ohne Not weiter verschärft", kritisiert WLV-Präsident Johannes Röring.



Enttäuscht zeigt sich Röring auch über das grundsätzliche Verbot des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln auf Dauergrünlandflächen in Naturschutzgebieten, das ab dem Jahr 2022 gelten wird. Dieses bringe Probleme bei der Umsetzung von Fördermaßnahmen, etwa bei den freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen und im ökologischen Landbau. Zudem werde die neue Regelung die Ausweisung neuer Naturschutzgebiete massiv erschweren. „Die heimische Landwirtschaft steht in der Verantwortung, einen aktiven Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt zu leisten. Unsere Forderung lautet, hierzu den kooperativen Weg zu stärken, anstatt mit überzogenen gesetzlichen Regelungen Frust zu schaffen", so Röring. Einen kleinen Lichtblick sieht der WLV-Präsident in der Regelung zu Streuobstbeständen. Hier greife der strikte gesetzliche Schutz erst bei Rückgang der Streuobstfläche in NRW. „Der wertvolle Charakter von Streuobstbeständen entsteht erst durch die aktive Bewirtschaftung durch die Bauern. Landwirtschaft und Naturschutz haben deshalb – unterstützt von Minister Remmel – eine gute Rahmenvereinbarung zum kooperativen Schutz von Streuobstbeständen auf den Weg gebracht. Dies ist erfreulich", so Röring.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren