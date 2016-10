Geteiltes (kulinarisches) Glück und industrieller Schick in der neueröffneten Westend Factory

Am 21. Oktober öffnet die brandneue Westend Factory erstmals ihre Türen. Das moderne Lokal im Sheraton München Westpark Hotel versteht sich als Liebeserklärung an das Westend und soll mit regionaler Küche und nostalgischem Industrial Charme begeistern. „Westend Willi“, das Maskottchen im Logo der Genussfabrik verkörpert worum es geht: saftige Steaks, frischen Fisch und die Geschichte des Viertels. Die moderne, unkomplizierte Atmosphäre befördert nicht zuletzt das Servierprinzip: Hier wird zum Teilen eingeladen, denn die Speisen kommen einfach mitten auf den Tisch, jeder bedient sich - ganz wie zu Hause. Küchenchef Sven Segler verwendet frische Zutaten vorwiegend aus dem Münchner Umland, die er geradlinig und präzis zubereitet und so in unverschnörkelte Köstlichkeiten verwandelt.



Industrie Design mit bayerischen Wurzeln: Den Look dafür entwickelte der international bekannte Münchner Architekt Harry Asbeck. Das Ergebnis ist ein klarer, puristischer Raum, der die Geschichte des Westends als ehemaliges Fabrikviertel feiert. Asbeck setzt dabei auf harte Materialien, wie Sichtbeton und Metall und kombiniert sie mit warmen, charmanten Raumelementen im Vintage-Stil. Die Gäste speisen in einer Umgebung, die auch anhand zahlreicher dekorativer Zeitzeugen immer wieder Bezüge zur Vergangenheit schafft.



Auch die Speisekarte ist eine Liebeserklärung an den bodenständigen Charme des Westends. Küchenchef Sven Segler erklärt: „Unsere Umgebung ist absolut ehrlich und authentisch und genauso wollen wir für unsere Nachbarn hier kochen. Bei der Zubereitung der Speisen stehen für uns die Produkte im Vordergrund. Gute Zutaten aus dem Münchner Umland brauchen nicht viel mehr als handwerklich gekonnte aber dennoch schlichte Zubereitung. Unser Ziel ist es, das natürliche Aroma herauszuarbeiten und nicht zu verfälschen.“



Mit ihrer unkomplizierten Atmosphäre und der geradlinigen Küche eignet sich die Westend Factory als neues Wohnzimmer: zu jeder Gelegenheit bietet sie den Münchner einen passenden Rahmen.



Auch die Weinauswahl kann sich schmecken lassen. Das Team der Westend Factory hat gemeinsam mit Weinexperten Herwig Sabitzer eine Auswahl von süffigen und geistreichen Weinen getroffen, die aus bekannten Anbauregionen im Radius von 300 Kilometer um München stammen. So treffen fruchtige Weißweine aus Franken oder Baden auf einen mineralischen Sauvignon Blanc aus der Steiermark und einen sonnigen Pinot Grigio aus dem Trentino. Samtige Zweigelt-Weine aus dem Burgenland wetteifern mit Klassikern aus Italien wie einem Barolo oder Barbera aus dem Piemont um die schönsten Nuancen an Rottönen.



Das Angebot der Westend Factory ist ebenso bunt, wie die Bedürfnisse seiner Gäste: Vom Business Lunch bis zum Familien-Brunch und vom gesunden Salat bis zum Steak vom Almochsen. Lockeres, familiäres Beisammensein wird vor allem durch das Servierprinzip unterstützt: denn die Köstlichkeiten werden inmitten des Tisches platziert und dürfen geteilt werden. So stehen die Geselligkeit und der freundschaftliche Austausch im Mittelpunkt. Die Hauptgerichte liegen zwischen 18 und 35 Euro, der Factory Lunch kostet 15,90 Euro und bietet einen Salat oder eine Suppe, einen Hauptgang und Tafelwasser.



Anlässlich der Eröffnung lädt die Westend Factory alle Genießer zum einem „Glas Endlos-Wein“ ein. Zwischen dem 21. Oktober und 18. November wird nachgeschenkt solange jeder Gast möchte. Das Angebot ist gültig bei der Bestellung einer Vorspeise und eines Hauptgerichts und einem Glas Wein.



Öffnungszeiten: mittags von 12 bis 14:30 Uhr und abends von 18 bis 22 Uhr.



Adresse : Garmischer Straße 2, 80339 München, T: +49 89 51 96 711 E-Mail: info@westend-factory.com.



Weitere Informationen unter westend-factory.com oder auf Facebook: facebook.com/WestendFactory.



Sheraton Hotels & Resorts



Sheraton Hotels & Resorts ermöglicht es den Gästen stets neues zu entdecken und zugleich zu entspannen – in mehr als 440 Hotels in über 72 Ländern. Jüngst wurde das Konzept Sheraton 2020 initiiert, ein umfassender 10-Punkte-Plan, der entwickelt wurde, um die Marke als erste Wahl unter Reisenden weltweit zu etablieren. Die neue Marketingkampagne „Hier brauchen Taten keine Worte“ stellt Sheratons laufende Verbesserungen rund um das Gästeerlebnis, neue Produkte und Partnerschaften sowie den aufgefrischten Fokus auf Servicequalität in den Vordergrund. Die Umsetzung von Sheraton 2020 ist in vollem Gange, darunter die Etablierung von Paired – eine neue einfallsreiche Speisekarte für die Lobby und Bar –, die umfangreichste SPG Promotion in der Markengeschichte und die Einführung von Sheraton Grand, eine neue Premiumklassifizierung, die außergewöhnliche Sheraton Hotels und Resorts erhalten. Weitere Informationen unter www.sheraton.com oder unter @sheratonhotels auf Twitter und Instagram sowie unter www.facebook.com/Sheraton



Marriott International



Marriott International Inc. (NASDAQ: MAR) ist der größte Hotelkonzern weltweit mit mehr als 5.700 Häusern in über 110 Ländern. Das Portfolio umfasst direkt und als Franchise betriebene Hotels sowie lizensierte Timeshare-Anlagen unter dem Dach 30 führender Marken: Bulgari Hotels and Resorts®, The Ritz-Carlton® und The Ritz-Carlton Reserve®, St. Regis®, W®, EDITION®, JW Marriott®, The Luxury Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®, Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels by MarriottSM, Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, Autograph Collection® Hotels, Tribute Portfolio™, Design Hotels™, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four Points® by Sheraton, SpringHill Suites®, Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy Hotels® und Protea Hotels by Marriott®. Zum Unternehmen gehört außerdem das preisgekrönte Bonusprogramm Marriott Rewards® inklusive The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest®. Die Konzernzentrale befindet sich in Bethesda, Maryland/USA. Weitere Informationen zu Marriott International sowie Reservierungen unter: www.marriott.de. Aktuelle Unternehmens-News unter: www.marriottnewscenter.com sowie unter @MarriottIntl.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren