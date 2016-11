Wieder volles Haus beim Meistertag NRW

Zum 5. Mal konnte der Westdeutsche Handwerkskammertag ca. 300 begeisterte Besucher zum Meistertag NRW begrüßen.



Unter bewährter Moderation und unterhaltsamer Begleitung von Bernd Stelter diskutierten zunächst auf der Bühne NRW-Handwerksminister Garrelt Duin und NRW-Arbeitsminister Rainer Schmeltzer mit WHKT-Präsident Hans Hund über die Bedeutung des Meisters und waren unisono der Meinung, dass dieser unverzichtbar ist und noch mehr hervorgehoben werden sollte.



Inhaltlichen Input für die jungen anwesenden Meisterinnen und Meister gab Patrick D. Cowden, der den Menschen in den Mittelpunkt stellte (www.beyond-leadership.de), was ganz der auch von Minister Duin angesprochenen Woche des Respekts der Landesregierung entsprach.



Wiederrum erhielten zahlreiche junge Gründer ihren Bewilligungsbescheid für die Meister-Gründungsprämie, stellvertretend für alle bekamen sie auf der Bühne der in Senegal geborene Kfz-Mechaniker-Meister Baba Gaye, Kfz-Techniker-Meister Jörn Evertz und der Orthopädieschuhtechniker-Meister Patrick Hilgers.

