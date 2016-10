Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs »DesignTalente Handwerk NRW 2016« in der Handwerkskammer Düsseldorf ausgezeichnet

Im Rahmen einer Feierstunde und der Ausstellungseröffnung am 08.10.2016 in der Handwerkskammer Düsseldorf zeichnete der Westdeutsche Handwerkskammertag mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes NRW die Preisträger des Wettbewerbs »DesignTalente Handwerk NRW 2016« aus.



Minister Garrelt Duin und Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, überreichten den Preisträgerinnen und Preisträgern neben einer Urkunde je einen Scheck in Höhe von 3.000 Euro, nachdem die Juryentscheidung von Frau Nicole Tomys, stv. Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Aachen und Vorsitzende des WHKT-Arbeitskreises Gestaltung, bekanntgeben wurde.



Die Ausstellung zum Wettbewerb mit insgesamt 55 Wettbewerbsarbeiten ist in der Zeit vom 08. Oktober 2016 bis zum 22. Oktober 2016, Montag-Freitag von 08.00 bis 21.00 Uhr, Samstag von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr, in der Handwerkskammer Düsseldorf zu sehen.



Die Preisträger/innen 2016:





Jens-Kristjan Zähringer, Roermonder Straße 101, 52072 Aachen, Themenbereich MÖBEL

Mehmet Durmus, Haalerstraße 12, 52146 Würselen, Themenbereich SKULPTUREN

Sebastian Rullkötter, Laurensberger Straße 94A, 52072 Aachen, Themenbereich SCHMUCK

Margit Kasper, Dülmener Straße 31, 48163 Münster, Themenbereich KLEIDUNG

Lukas Spath, Bremenberg 26, 52072 Aachen, Themenbereich WOHNEN

Anika Ostendorf, Dorfstraße 92, 48308 Senden, Sonderpreis im Themenbereich WOHNEN





Weitere Informationen unter: www.designtalente-handwerk-nrw.de.

