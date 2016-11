Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks NRW: Minister Dr. Norbert Walter-Borjans ehrt Nachwuchskräfte

Große Anerkennung für die Toptalente des nordrhein-westfälischen Handwerks: Bei der Schlussfeier des Westdeutschen Handwerkskammertages im Bildungszentrum Hansemann der Handwerkskammer Dortmund sind am vergangenen Samstag die besten Gesellinnen und Gesellen des zurückliegenden Prüfungsjahrgangs ausgezeichnet worden. Sie hatten sich im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks NRW durchgesetzt und den ersten Platz in ihren Berufen errungen.



In einer Talkrunde betonten Dr. Norbert Walter-Borjans, Minister im Finanzministerium des Landes NRW, und Hans Hund, Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages (WHKT), den Wert der Ausbildung im Dualen System. Gerade eine Lehre in den vielseitigen Berufen des Handwerks eröffne Jugendlichen beste Perspektiven, die den Weg in Führungspositionen ebnen und bis zur Selbstständigkeit reichen, mit oder ohne Abitur. Vom Wert einer grundsoliden Lehre im Handwerk zeigten sich auch der Landessieger Daniel Schubert und die ehemalige Landes- und Bundessiegerin Lorena Mattes überzeugt.



Persönlich gratuliert wurde allen Landessiegerinnen und Landessiegern auf der Bühne durch Finanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans und WHKT-Präsident Hans Hund. NRW-Finanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans sagte: »Der Leistungswettbewerb der Handwerksjugend ist beste Werbung für die Ausbildung im Handwerk. Die talentiertesten Junghandwerker in ihren Gewerken ringen um den Siegertitel und zeigen gleichzeitig, wie attraktiv und spannend die Handwerksberufe sind.«



WHKT-Präsident Hans Hund meinte, es sei eine wahre Freude, so viele motivierte und leistungsstarke Handwerksgesellinnen und Handwerksgesellen ehren zu dürfen. »Das belegt eindrucksvoll, wie hochwertig und umfassend die handwerkliche Ausbildung der Unternehmen ist und wie gut die überbetrieblichen Lehrwerkstätten die Betriebe dabei unterstützen.«



Mehrere Hundert Kammersieger aus 82 Berufen hatten in den vergangenen Wochen ihr fachliches Können auf Landesebene gemessen. Unter dem Blickwinkel der handwerklichen Qualität wurden ihre Gesellenstücke und Abschlussarbeiten von Bewertungsausschüssen begutachtet und eingestuft. In verschiedenen Wettbewerbsberufen stellten die Teilnehmenden ihre Fähigkeiten in Arbeitsproben unter Beweis. Aus etwa 25.000 erfolgreichen Prüfungsabsolventen wurden die Landessieger/innen ermittelt.



Künstlerisch umrahmt wurde die Schlussfeier von der Band »Max im Parkhaus« und dem Beatboxer »Kevin O‘Neal«. Die Landessieger/innen aus allen sieben Kammerbezirken in Nordrhein-Westfalen konnten sich über ihre Urkunden und ein Präsent freuen. Drei von ihnen erhielten zudem Reisegutscheine, die verlost wurden.



Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft nutzt der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks NRW die Chance, für die hohe Qualität der dualen Berufsausbildung und das herausragende Ausbildungsengagement des Handwerks öffentlich zu werben. Die Siegerinnen und Sieger 2016 messen sich nun mit den Preisträgern aus den anderen Bundesländern und können sich in einigen Berufen auch für die internationale Berufsolympiade qualifizieren.



Unter dem Link (https://www.whkt.de/aktuelles/wettbewerbe/leistungswettbewerb-des-deutschen-handwerks-plw.html) können Sie die Broschüre »Vorhang auf« downloaden. In dieser Broschüre finden Sie die Landessieger/innen sowie weitere Informationen zum Wettbewerb. Bildmaterial zur Ehrung gibt es unter folgendem Link der Handwerkskammer Dortmund: www.hwk-do.de/de/presse-medien/bilder-und-videos/landes-plw-2016

