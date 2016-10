Arbeitnehmer-Vizepräsidenten NRW im Dialog mit dem Bundestagabgeordneten und Kolpingchef Karl Schiewerling

Zum traditionellen Kamingespräch auf Schloss Raesfeld konnten die Arbeitnehmer-Vizepräsidenten der Handwerkskammern aus Nordrhein-Westfalen, an der Spitze WHKT-Vizepräsident Felix Kendziora, am 25. Oktober 2016 den Bundestagsabgeordneten Karl Schiewerling begrüßen.



Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Themen Rente und prekäre Beschäftigung. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen sich die Vizepräsidenten große Sorgen um Altersarmut. Thema des Gesprächs waren u. a. letzte Rentenreformen, geplante Systemveränderungen und die Frage der Gerechtigkeit zwischen den Generationen sowie prekär Beschäftigte und deren Altersabsicherung. Ebenso wurden Fragen der Beteiligung von Kolpingmitgliedern als Arbeitnehmervertreter in den Handwerkskammern erörtert, denn Herr Schiewerling ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Kolpingwerks NRW.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren