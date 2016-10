Anhaltend positive Umsatzentwicklung und deutliche Ergebnissteigerung innerhalb der ersten neun Monate 2016

Die Westag & Getalit AG hat ihre Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 um 4,8 % auf 179,6 Mio. € gesteigert (Vorjahr 171,4 Mio. €). Wie bereits zum Halbjahr berichtet, verzeichnete das Unternehmen dabei weiterhin einen überproportionalen Anstieg der Umsatzerlöse im Exportgeschäft. Innerhalb der ersten neun Monate stieg der Exportumsatz um 8,2 % auf 38,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert von 35,4 Mio. €. Die Exportquote erhöhte sich dementsprechend von 20,8 % auf 21,5 %.



Die Sparte Türen/Zargen steigerte ihre Umsatzerlöse innerhalb der ersten neun Monate gegenüber dem Wert des Vorjahreszeitraums um 8,3 % auf 97,7 Mio. € (Vorjahr 90,2 Mio. €).



Die Umsatzerlöse der Sparte Oberflächen/Elemente veränderten sich um 0,8 % auf 76,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert von 75,4 Mio. €.



Die positive Umsatzentwicklung in Folge der verstärkten Vertriebsaktivitäten sowie die kontinuierliche Anpassung der betrieblichen Kostenstrukturen führten innerhalb des Berichtszeitraums zu einer deutlichen Verbesserung des Unternehmensergebnisses. Das Ergebnis vor Ertragsteuern konnte in den ersten neun Monaten auf 8,6 Mio. € gesteigert werden und lag damit um 11,5 % über dem Wert zum 30. September 2015 von 7,7 Mio. €. Diese Entwicklung führte auch zu einem höheren Periodenüberschuss, der von 5,4 Mio. € auf 6,0 Mio. € anstieg. Der Überschuss je Aktie beträgt für die Stammaktien 1,08 € (Vorjahr 0,97 €) und für die Vorzugsaktien 1,14 € (Vorjahr 1,03 €).



Mitarbeiter



Zum 30.09.2016 waren 1.311 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Westag & Getalit AG beschäftigt und damit drei mehr als zum Vorjahresstichtag.



Investitionen



Für das Geschäftsjahr 2016 sind weiterhin Investitionen in Höhe von rund 10,0 Mio. € vorgesehen. Den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bildet die Kapazitätsausweitung in Form einer neuen Zargenlinie für die Sparte Türen/Zargen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in die weitere Optimierung der betrieblichen Abläufe und der vorhandenen technischen Anlagen der Sparte Oberflächen/Elemente.



Ausblick



Wie bereits zum Halbjahr berichtet, hat sich das konjunkturelle Marktumfeld auch im dritten Quartal 2016 gut entwickelt. Für den weiteren Verlauf des Jahres lassen die Prognosen ebenfalls ein grundsätzlich positives Marktumfeld für die Gesellschaft erwarten. Die intensiven Vertriebsbemühungen sowie di weiterhin gute Nachfragesituation in den relevanten Exportmärkten der Gesellschaft bilden dabei die Basis für die erfolgreiche Entwicklung der Westag & Getalit AG.



In Anbetracht dieser Rahmenbedingungen geht der Vorstand der Gesellschaft für die verbleibenden Monate des Geschäftsjahres von einer weiterhin positiven Umsatz- und Ertragsentwicklung aus. So erwartet das Management für das Gesamtjahr 2016 eine Umsatzsteigerung auf bisherigem Niveau und eine deutliche Steigerung des Ergebnisses.



Die vorstehende Pressemitteilung sowie weitere Informationen über unsere Gesellschaft können über unsere Internetadresse unter www.westag-getalit.de abgerufen werden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren