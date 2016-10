WESOUND unter den Gewinnern des German Design Award 2017

Mit einer „Special Mention“ im Bereich Excellent Communications Design würdigt der Rat für Formgebung die von WESOUND eingereichte Arbeit für die Josef Manner & Comp AG. Das aus den MANNER Markenwerten heraus entwickelte Soundlogo überzeugt die Jury mit seiner Strahlkraft für die Marke in der audio-visuellen Kommunikation.



MANNER sehen und hören



Grundlage für die Entwicklung des prämierten Soundlogos waren die Markenwerte von MANNER: Wiener Tradition, die enge Verbundenheit mit dem Stephansdom sowie die Attribute Herzlichkeit und Leichtigkeit. Das musikalische Ergebnis ist eine in einer Walzer-Anmutung gespielte Geigen-Pizzicato Melodie, auf die der Glocken-Klang der berühmten “Pummerin” aus dem Stephansdom folgt. Das Soundlogo ist das auditive Pendant der MANNER-Produktverpackung, die rein visuell die Stadt Wien, den berühmten Stephansdom und die Neapolitaner Schnitte in den markeneigenen Farben rosa und blau abbildet.



Carl-Frank Westermann, Geschäftsführer WESOUND: “Wir freuen uns sehr, dass die internationale Fachjury unsere gestalterische Leistung für das MANNER Soundlogo mit dieser Auszeichnung ehrt. In aller Kürze kommuniziert das Soundlogo die Essenz der Marke. Es ist sowohl authentisch als auch zeitlos und somit das Hörbild der Marke MANNER. Gerade in Kombination mit den visuellen Markenelementen entfacht das Klangelement seine volle emotionale Wirkung und schärft so nachhaltig das Markenprofil.”



Die Preisverleihung des German Design Award 2017 findet am 10. Februar 2017 im Rahmen der AMBIENTE in Frankfurt am Main statt.



Über den German Design Award



Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung. Sein Ziel ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden daher hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die alle auf ihre Art wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. In diesem Jahr wurden der Jury über 4.000 Arbeiten präsentiert. 49% davon im Bereich Excellent Product Design, 38% im Bereich Excellent Communications Design.

Über die WESOUND GmbH

WESOUND wurde 2011 von Carl-Frank Westermann und Andreas Arntzen als spezialisierte Agentur für Auditive Markenentwicklung mit Standorten in Berlin und Hamburg gegründet. WESOUND berät, entwickelt und gestaltet Marken wie Siemens, Lufthansa oder Bayer mit dem Anspruch das akustische Auftreten mit den individuellen strategischen Zielsetzungen zu synchronisieren und die ganzheitliche Markenwahrnehmung zu schärfen.



www.wesound.de









