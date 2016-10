Film-Fische, Harmonie-Hunde und Anakonda-Taufe

Völlig unerheblich, wie viele Besucher oder Zuschauer zu einer Messe oder Show, einem Konzert oder Sport-Event kommen: Die vielbeinigste Veranstaltung in den Weser-Ems-Hallen ist Jahr für Jahr definitiv – die „Mein Tier“! Bei der Erlebnis-Messe für die ganze Familie tummeln sich am Samstag und Sonntag, 5. und 6. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr tausende Zwei-, Vier- und Achtbeiner auf rund 12.500 Quadratmetern. Damit ist das Oldenburger Messe-Zentrum voll ausgelastet. Das Organisationsteam um die Projektleiterin Sonja Hobbie erwartet rund 20.000 Besucher.



„Olympiade der Hundeliebe“



Statt mit „Moin“ werden die Messebesucher mit einem herzlichen „Miau“ begrüßt – denn die kleine EWE ARENA fungiert als Eingang und als Heimat der Katzenwelt. Weiter geht es durch das Foyer in die Messehalle mit Greifvögeln, Pferdewelt und dem Bauernhof, auf dem rund 20 Küken das Licht der Welt erblicken sollen. Wer von dort links abbiegt, gelangt in die Kongresshalle mit Aquaristik und dem Dschungel. Während Gebell von rechts verraten wird, dass sich sowohl im hellen, großen Foyerbereich, als auch in der großen EWE ARENA die Hundewelt befindet. „Und dort geht die Post ab“, sagt Konrad Sextro (Hundesportverein Oldenburg-Wildenloh). Beim „Turnierhundesport“ (THS) werden die Vierbeiner balancieren und Hindernisse überspringen, beim „Dogdance“ tanzen, beim „Obedience“ ohne Worte hören: „Mensch und Hund verstehen sich dabei nahezu telepathisch, das ist Perfektion in Harmonie“, so Sextro. Vom kleinen Havaneser bis zum stattlichen Leonberger können junge Messebesucher bei einer „Olympiade der Hundeliebe“ mit vielen Rassen erstmals in Kontakt treten. Für die Tiere der Besucher ist „Minigolf mit dem Hund“ aufgebaut, ein Stationen-Spiel mit spaßigen Aufgaben. Und nicht zuletzt wartet in der Hundewelt laut Sextro der „Goldschatz der Informationen“ – eine Checkliste mit allem Wissenswerten für Hundebesitzer und solche, die es werden wollen.



Wie soll die grüne Anakonda heißen?



„Nathan der Weiße“ heißt ein prominenter Bewohner des Dschungels. Der Piebald Königspython ist aufgrund einer Farb-Mutation nur an Kopf sowie Schwanz gemustert und sonst schneeweiß. Ganz in grün schlängelt hingegen die junge Anakonda von Dschungel-Mitgestalter Florian Häselbarth umher. „Sie braucht noch einen Namen, weswegen wir alle Besucher aufrufen, Vorschläge zu machen.“ Verniedlichendes à la „Anna Kondalein“ ist dabei übrigens unpassend – das Tier wird rund fünf Meter lang und bis zu 300 Kilogramm schwer! Rund um die Schlangen-Taufe und inmitten vieler weiterer Exoten wollen Häselbarth und seine Mitstreiter ins Gespräch mit den Besuchern kommen. „Es gibt ja selbsternannte Tierschützer, die Exotenhaltung generell ablehnen“, so der Experte. Seine Einstellung laute hingegen: „Exotenhaltung ja – aber richtig!“ Entscheidend sei, den Tieren das gleiche Klima, die gleiche Luftfeuchtigkeit, das gleiche Licht wie in ihrer natürlichen Umgebung zu bieten. Dass das teuer sein kann, werde oft nicht bedacht. „Ein Bartagam kostet maximal 40 Euro, ein perfektes Terrarium für seine artgerechte Haltung das Zehnfache“, so Häselbarth. Darüber wollen er und seine Mitstreiter am Wochenende auf der Mein Tier aufklären.



Pferdewelt mit internationaler Besetzung



International besetzt ist die Pferdewelt: Auf dem Programm stehen 40 Showauftritte mit 50 Pferden aus elf Ländern, darunter Knabstrupper (Dänemark) und Andalusier (Spanien), Quarter Horses (USA) und Shetland Ponys (Großbritannien). „Die Bandbreite reicht vom 1000 Kilo schweren Shire Horse Leonardo bis zu unserem kleinen, schlauen Shetty Joschi“, erläutert Yves Onken.



Der Mitorganisator freut sich unter anderem auf eine „poppige und fetzige Show“ einer Sandkruger Voltigiergruppe mit ihrem mächtigen Mecklenburger Warmblut. Ebenso auf eine Mein-Tier-Premiere, bei der die „Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland“ mit je vier Pferden und Hunden die Arbeit mit Reitbegleithunden vorstellt. Ferner auf deutsche Reitponys der „Horse Ranch“ (Bösel), auf deren Rücken „Minions“ sitzen werden. „Und nicht zuletzt freue ich mich auf viele bekannte Gesichter“, so Onken, „denn die Mein Tier wird mehr und mehr zu einem Treffpunkt und einer Bühne für alle Freizeit-Reiter aus unserer Region.“



„Dorie“ malen und „Nemo“ anschauen



Von den „Minions“ zu „Dorie“: So heißt der Paletten-Doktorfisch, der derzeit auf den Kino-Leinwänden zu sehen ist („Findet Dorie“). Ihn können junge Messebesucher am Stand von Jan Olsen (Aquadesign, Oldenburg) mit spezieller Glasfarbe auf kleinen Aquarien verewigen. „Bei der Aktion wollen wir informieren, dass Dorie – so hübsch Fisch und Film sind – nicht für die Aquarienhaltung geeignet ist“, erläutert Olsen.



Darüber hinaus lädt er mit thematisch gestalteten Aquarien zu einer „Reise um die Welt“ ein: Im Südamerika-Becken glänzen zum Beispiel farbenfrohe Diskusfische, durchs Afrika-Aquarium stakst eine im Tanganjikasee beheimatete Süßwasserkrabbe. „Und durch unser 300-Liter-Meerwasser-Aquarium schwimmt ein guter Kumpel von Dorie – nämlich der wunderschöne Anemonenfisch“, sagt Jan Olsen. „Besser bekannt unter den Namen Nemo.“



Weitere Informationen:



Eintrittspreise: Erwachsene 10 Euro, Kinder und Jugendliche (5 bis 15 Jahre) 5 Euro, Familienkarte (je zwei Erwachsene und Kinder) 22 Euro, Besucherhunde 2 Euro.



Eingang: ausschließlich über die kleine EWE ARENA.



Wichtig: Besucherhunde ab sieben Monate sind auf der Messe willkommen – eingeschränkt auf die Hundewelt und bei Vorlage eines gültigen Impfausweises am Eingang.



Web: www.weser-ems-hallen.de/tickets/mein-tier-2016

